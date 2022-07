Een bloemetje voor kapster Inge die met haar gezin naar Italië verhuist

Als je dit artikel leest, is kapster Inge Daels (40) uit Zillebeke wellicht al op weg naar Italië waar ze samen met haar man en drie kinderen een nieuw leven gaat opbouwen. Maar haar klant Els Goudeseune wil haar niet zomaar laten vertrekken.

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een vrijwilliger, een goeie buur of een duivel-doet-al in de vereniging? Laat het ons weten via bloemetje@kw.be.

“Beste KW, mijn trouwe kapster Inge Daels verhuist in juli voorgoed met haar gezin naar Italië. Ze gaan in Frontino (regio Rimini, mlt.) wonen, waar ze een huis kochten en een gastenverblijf zullen openen. Jarenlang ging ik er langs om mijn haartjes te laten knippen, kleuren en brushen.”

“Iedere keer had ze mij wel iets te vertellen over Italië, het land waar ze haar hart aan verloren had op vakantie. (…) Ik zal mijn kapster missen en ik denk dat nog zoveel andere klanten er precies hetzelfde over denken. Inge was altijd even vriendelijk en goedgeluimd wanneer ik er langsging voor mijn haartjes”, aldus Els Goudeseune in een mail naar onze redactie.

“Ik vind dat Inge een mooi bloemetje verdient, vooral omdat ze steeds als een bloem was voor mij en al haar klanten, zowel jong als oud! Op deze manier wil ik haar bedanken voor al die jaren en alle geluk én succes toewensen in hun nieuwe thuis en in alles wat ze in de toekomst nog zullen verwezenlijken in Italië!”

“Door onze drie kinderen hadden we wel wat eisen voor de verhuis”

“We gaan al 18 jaar op vakantie in die streek en zijn eigenlijk al tien jaar bezig met een eventuele verhuis”, glundert Inge wanneer we bij haar aanbellen met een bos ruikers. “Met drie kinderen hadden we natuurlijk wel wat eisen naar scholen en ligging toe. Maar op een dag stootten we op een huis dat even te koop stond en sindsdien gingen we iedere vakantie eens koekeloeren. Onlangs kwam het weer op de markt. Het was nu of nooit. Er is niet zoveel werk meer om er een vakantiewoning van te maken en we hebben ook plaats voor een viertal campers. Mijn man Roy is timmerman, dus dat komt wel goed. Verder hoop ik er met verloop van tijd ook weer te coifferen. De kinderen zien het alvast helemaal zitten. We zijn zelfs een beetje fier op hoe ze ermee omgaan.” Buona fortuna! (mlt)