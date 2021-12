Een bloemetje voor Ilse (39), die Gistel door de coronacrisis loodst: “Vrije tijd bestaat niet meer”

Het laatste bloemetje van 2021 gaat naar Ilse Halewyck, preventieadviseur bij de stad Gistel. Het was haar collega Fauve die ons tipte om “de ambtenaren die achter de schermen het lokale coronabeleid uitvoeren eens in de bloemetjes te zetten.”

“Ik vind dat mijn collega Ilse Halewyck, noodplanningscoördinator bij stad Gistel, het verdient om eens in de bloemetjes gezet te worden”, start Fauve haar mail. “Sinds maart 2020 zet ze zich iedere dag in voor de strijd tegen de coronapandemie: agenda’s opmaken voor de veiligheidscel, beslissingen uitvoeren, de lokale contactopsporing aansturen, als aanspreekpunt dienen voor het vaccinatiecentrum… Nu de besmettingen weer stijgen, verdient ze een extra duwtje in de rug. Ze zet zich altijd zo in voor anderen, ze is een echte pleaser. Politici, ziekenhuizen en experten krijgen de nodige aandacht in de media. Maar de ambtenaren die achter de schermen alles uitvoeren, worden zelden tot nooit in de kijker gezet.”

Wij trokken dus richting Gistel met een ferme bos ruikers. “Schwunne. Heel mooi”, glundert Ilse (39) als ze de mail van Fauve leest. “Ja, het is een rollercoaster. Vrije tijd bestaat niet meer. Ik ben 7 op 7 in permanentie. Rampen en noodsituaties beperken zich niet tot de kantooruren. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik ben het werken met de pap ingelepeld. Mijn ouders runden hier het Aveve-filiaal. Van mijn twaalfde hielp ik al mee in de winkel.”

Dat verklaart voor een groot stuk de gedrevenheid waarmee Ilse over haar toch wel zware job spreekt. “Ik help graag mensen en ik leer graag bij. Voor alles wat corona aanbelangt, ben ik het aanspreekpunt. Maar alleen kan je dit niet bolwerken, we hebben een superteam hier in Gistel. Ook de samenwerking met de buurgemeenten en de eerstelijnszone is subliem. En zonder de steun van mijn gezin – Ilse is mama van Lars (15) en Ellis (13) en getrouwd met zelfstandig garagist Christof Vanhee – en familie zou dit niet lukken.” Een topvrouw, toch? (mlt)