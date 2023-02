Een bloemetje voor Hilde die zich inzet voor KFC Lendelede

Op een dag is het zover. Je dochtertje of zoontje wil in de voetsporen treden van Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Al gauw beleeft je pagadder de tijd van haar/zijn leven in de lokale voetbalclub, een vereniging die op vele radertjes draait.

Het is bij een van die vele duizenden bezige bijen die zich belangeloos inzetten voor de lokale voetbalwereld dat we onlangs aanbelden met een bos ruikers. Bij Hilde Verhamme (57) uit Lendelede.

“Zolang ik dankbaarheid voel, kan ik blijven gaan”

“Ik ben in het voetbal gerold door mijn zoon Jelle”, vertelt de verantwoordelijke van de cel logistiek van KFC Lendelede. “Hij is er inmiddels al weg maar ik ben blijven plakken. Mijn schoonzoon Bruce is intussen keeper bij de eerste ploeg en twee van mijn vier kleinkinderen voetballen ook al bij KFC Lendelede.” Ook dochter Hanne heeft er ooit gevoetbald maar koos uiteindelijk voor het volleybal.Vandaag is ze jeugdcoördinator bij Knack Roeselare.

Hilde was jarenlang supporter tot de clubleiding haar vroeg om eens in te springen in de kantine. Intussen vind je haar er zowat wekelijks, in een beurtrol met drie andere dames. “Verder ben ik vooral met de logistiek bezig: scheidsrechters regelen, kledij voor de gastjes en de binding tussen de jeugd en onze eerste ploeg. Ik kom ook altijd supporteren op de matchen van onze eerste ploeg, ook op verplaatsing.”

Maar haar inzet beperkt zich niet tot KFC. Ook in het Comité van Lendelede Koers draagt ze haar steentje bij. Daarbovenop werkt ze voltijds bij de gemeente Lendelede, vele jaren op de jeugddienst en sinds kort op de cultuurdienst. Van waar ik al die energie haal? “Och, zolang ik voldoening en dankbaarheid voel, kan ik blijven gaan.” En dat verdient dus een bloemetje. (mlt)