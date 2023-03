Een bloemetje voor Hilde die beste vriendin is van haar dochters

“Mijn dochter is toch een deugniet, hé”, lacht Hilde Van Lan-cker als we bij haar thuis in Nieuwpoort aanbellen met een bloemetje. “Ze heeft dat goed stil kunnen houden. Wat een mooie verrassing. Zo lief.”

“Hallo KW! Ik ben Marieke, 32 jaar en ik zou heel graag mijn mama Hilde een bloemetje cadeau doen”, start de dertiger haar mail aan onze redactie. “Ze staat er áltijd voor me, we horen elkaar dagelijks en ze is ook mijn beste vriendin. Ik ben haar zo dankbaar voor de goede opvoeding die ze me gaf, de steun en de hulp, kortom alles eigenlijk. Heel veel liefs, Marieke.”

“Ik was een strenge moeder. Ik kon niet anders, want ik stond er alleen voor”

“Het klopt wel wat Marieke schrijft”, reageert Hilde (58). “We zijn beste vriendinnen. Alle drie eigenlijk, ook met mijn andere dochter Tineke. We hebben geen geheimen voor elkaar.” Hilde zette 20 jaar geleden een streep onder haar huwelijk en trok met haar jonge kinderen naar Nieuwpoort. “Ik vond er geen werk als informaticus en ben dan maar gaan poetsen”, herinnert Hilde zich. “Ik stond er alleen voor met mijn twee dochters, weet je. Daarom hebben we ook zo’n sterke band. Maar ik was wel een strenge moeder hoor. Ik ben wel trots als ik ze nu bezig zie, ze zijn goed opgevoed. Ik merk dat ook aan de kleinkinderen Kara en Jake, zij gaan ook beleefd om met anderen. Het zijn brave kindjes.”

Hilde werkte in het woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort maar door een letsel aan haar elleboog is ze al een tijd inactief. Nu ontfermt ze zich vooral over haar pa van 83 jaar die in het nabijgelegen wzc Ten Anker verblijft. Haar vrije tijd brengt ze door met haar partner Ignace. “Een heel lieve man”, luidt het. (mlt)