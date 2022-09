Een bloemetje voor Gwendoline die je ‘zonder honger naar bed’ stuurt

“Mohowzeg! Dat is letterlijk in de bloemetjes”, lacht Gwendoline Lefere als we bij haar thuis in Rumbeke aanbellen met een bos ruikers. Gwendoline is de drijvende kracht achter de Facebookgroep ‘Zonder Honger Naar Bed’.

“Gwendoline Lefere verdient meer dan een ruiker”, schrijft KW-lezeres Hilde in een mail aan onze redactie. “Ze deelt dagelijks voeding uit aan mensen met financiële problemen. Ze kookt ook vaak voor hen. Gwendoline rijdt naar winkels en bakkers om voeding op te halen die ze dan wegschenkt via de Facebookpagina ‘Zonder Honger Naar Bed Roeselare – Moorslede – Dadizele’. Zowel tijdens de week als op zondag kan je altijd terecht bij haar om eten te krijgen. Haar hele gezin helpt trouwens ook mee. Gwendoline is een vrouw die een verschil maakt voor velen.”

“De nood is groot. Onze groep telt intussen zowat 2.500 leden”

Als we langsgaan bij de zelfstandig naaister, is ze volop bezig met de herinrichting van haar garage waar ze de geschonken voedingsmiddelen stockeert. Twee kasten en vier manhoge diepvriezers vol. “Het begon allemaal enkele jaren geleden met restjes die we op de Facebookgroep deelden, maar al snel werd duidelijk dat er meer nodig was dan restjes. Intussen mogen we ook langsgaan bij enkele warenhuizen. Want we hebben véél eten nodig. Ik denk dat we 30 tot 40 gezinnen hebben die vaak gebruik maken van het aanbod. De groep telt zowat 2.500 leden, zowel hulpbehoevenden als leden die voedsel schenken.”

Het is zoals Hilde al aangaf niet Gwendoline alleen die zich inzet voor de Facebookgroep. Ook manlief Gunter Noseda en de kinderen Lore, Victor en Marie steken al eens een handje toe. En natuurlijk zijn er heel wat vrijwilligers die helpen bij het ophalen en uitdelen. (mlt)