Een bloemetje voor Gracienne die nieuwkomers helpt integreren

“Ik weet wat het betekent om geen aansluiting te vinden in de maatschappij, om niet au sérieux genomen te worden. Daarom kan ik me goed inleven in de situatie van vluchtelingen.” Gracienne helpt dan ook waar ze kan. Ondanks haar invaliditeit.

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be

“Ik heet Ahmad Alsalman en mijn vrouw heet Zozan Hoshi”, start Ahmad zijn mail aan KW. “Ik las onlangs uw rubriek in deze krant, ik wil u dan ook feliciteren met dit idee. Ik ken iemand die een bloemetje verdient, mevrouw Gracienne Faut. Als nieuwkomers in Oostende en vluchtelingen uit Syrië die vier jaar geleden geen enkel woord Nederlands spraken, heeft mevrouw Faut ons veel geholpen.”

In een land ver van huis, is Gracienne onze familie

“Van brieven verduidelijken tot afspraken maken en als het nodig was, ging ze mee met ons. Babbelen en ons Nederlands verbeteren tot psychologische steun bieden in de moeilijke momenten. Ook toen mijn dochter werd geboren, was ze er steeds voor ons. Als oma heeft ze ons veel advies en steun gegeven. Later probeerde ze ons ook op alle mogelijke manieren te helpen om een job te vinden. Ze is altijd aanwezig als we haar nodig hebben. In een land waar we geen familie hebben, is zij onze familie hier. We zijn haar veel krediet verschuldigd.”

“Ahmad en Zozan verdienen alle hulp”, vertelt Gracienne (54) honderduit over het Syrische koppel dat in dezelfde wijk ‘Opex’ woont, waar ze elkaar jaren geleden leerden kennen. “Ze hebben hard gewerkt om zich te integreren, ze hebben intussen zelfs werk gevonden in een architectenbureau, als ingenieur.”

Gracienne is door een aangeboren afwijking aan een rolstoel gekluisterd. Maar dat weerhoudt haar er niet van om positief in het leven te staan. “Ik ben altijd actief geweest, zowel als vrijwilliger als beroepskracht. Ook nu nog ben ik vrijwilliger bij het Familiesalon in Oostende, een onderdeel van Samenlevingsbouw.” Tel daar nog de naschoolse opvang van haar kleinzoon Zowie bij en je weet dat het boeketje voor Gracienne meer dan verdiend is. (mlt)