Een bloemetje voor Filip: ‘de allerbeste man die er bestaat’

“Ziehier, een bloemetje voor de allerbeste man die er bestaat”, val ik letterlijk met de deur in huis bij Filip en Eveline in Jonkershove bij Houthulst. De man kijkt raar op, de vrouw begint spontaan te lachen. “Ja, ik heb dat zo gemaild.”

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een vrijwilliger, een goeie buur of een duivel-doet-al in de vereniging? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Mijn man Filip verdient echt een bloemetje of zelfs meer”, schrijft Eveline Wattel in haar mail aan onze redactie. “Mijn leven loopt niet op wieltjes en hij steunt me altijd waar hij kan. Ook toen onze dochter ziek was, steunde hij me steeds en bracht me zelfs tot drie keer per week naar het ziekenhuis in Brugge.”

“Tijdens de coronapandemie werd ik ziek. Ik kon niets meer. Hij nam zonder morren het huishouden over. Boodschappen doen, koken, desserts maken, brood bakken… Hij is er dag en nacht voor mij. Bij mij werd er daarbovenop kanker ontdekt, maar Filip soigneert me. Hij brengt me overal waar ik moet of wil zijn. Hij wacht zelfs uren in de wagen als het moet. Mijn kinderen en ik zijn gezegend met de allerbeste man die er bestaat.”

Filip van Loo (58) is er dus een uit de duizend. De dakwerker brak tot twee keer toe zijn rug. De eerste keer toen hij van een dak viel, de tweede keer na een val van een trap met een schouderprothese tot gevolg. Sinds 2015 leeft hij van een invaliditeitsuitkering. Maar dat wil daarom niet zeggen dat de van Wakken afkomstige vijftiger stilzit zoals je al kon lezen. Integendeel.

“Ik ben ook vrijwilliger bij Verkeersveilig West-Vlaanderen, een vzw van de provincie”, vertelt Filip. “Zo ga ik mee op demo-tour met de tuimelwagen om het belang van de gordel in de auto te demonstreren. Ik ben ook actief bij de brandweer Westhoek, als een van hun huisfotografen. Ik fotografeer dan onder andere interventies. Maar ik amuseer me ook als landschapsfotograaf door bijvoorbeeld een mooie zonsondergang te schieten.” (mlt)