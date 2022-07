Een bloemetje voor Epiphanie die een vriendin voor het leven is

“Wie verdient een bloemetje? Dan zeg ik volmondig Epiphanie Dewitte!”, schrijft Hannelore Hugelier in een mail aan de redactie van onze krant. “Ze is in mijn ogen de sterkste en meest gedreven vrouw die ik ken.”

“Epiphanie is mama van drie prachtige meisjes. In het begin van de coronacrisis verloor ze haar man Tom Heyrick aan kanker. Die periode was voor haar een zware en eenzame tijd. Als vrienden moesten wij in ons kot blijven en konden we haar niet steunen, helpen of troosten! Ze is in mijn ogen de sterkste en meest gedreven vrouw die ik ken. Ik ben ongelofelijk trots op haar en haar kinderen. Maar het blijft moeilijk. Ze verdient echt eens een bloemetje, gewoon voor wie ze is en wat ze doet voor iedereen!”

“Zulke vrienden kom je maar één keer in je leven tegen”

“Een sterk persoon? Niet meer of minder dan anderen zeker?”, meent Epiphanie (36) als we bij haar langsgaan in Ooigem. Het was inderdaad toen corona wereldwijd uitbrak dat Tom op 38-jarige leeftijd overleed aan maagkanker. Succes ermee, ik zal het niet meer meemaken, zei hij nog”, blikt Epiphanie terug. “Die lockdown kwam eerlijk gezegd ideaal voor ons. Ikzelf maar ook de kinderen Kensi (11), Syrah (8) en Arwin (4) kregen zo de tijd om samen het verlies te verwerken. Maar ik heb veel steun gehad aan mijn familie en vriendenkring. Ook mijn schoonmoeder is er één uit de duizend. Alhoewel zij haar zoon heeft verloren, staat ze altijd klaar voor ons.”

Maar het was vooral de vriendengroep van de NewYear Gang, waar Hannelore deel van uitmaakt, die het gezin weer op de rails hielp. “Zulke vrienden kom je maar één keer in je leven tegen”, vertelt de zorgkundige die intussen weer halftijds actief is bij thuiszorg De Wieg. “Ook mijn schoonbroers zijn me dierbaar. Niet alleen hebben ze in 2018 de wens van Tom waargemaakt door samen met hun pa naar Japan te reizen, nu wisten ze ook mij te overtuigen om met de familie naar Tomorrowland te gaan. Om Tom te eren.” (mlt)