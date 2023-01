Een bloemetje voor Ellen die altijd klaar staat voor vriendin Romina

“In 2011 ben ik gestart als zorgkundige in wzc Herdershove in Brugge waar ik Ellen Slabbinck leerde kennen als collega”, schrijft Romina Puype aan de redactie van KW. “Ellen staat altijd klaar voor mij en mijn gezinnetje.”

“Nu zoveel jaren later zijn we geen collega’s meer, maar beste vriendinnen. Daar ben ik enorm blij om”, gaat Romina verder. “Enkele maanden geleden zat Ellen even in de put en kon ze een tijdje niet werken, maar ook in die periode was ze er voor mij toen ik haar nodig had. Wij hebben twee zoontjes Djoren & Zylan. Ook al hebben zij en Mike geen kindjes, toch beschouwt ze onze kindjes als haar kinderen. Wat voor ons ook heel leuk is. Daarom verdient ze dan ook een bloemetje. Ik zou haar als boodschap nog het volgende willen meegeven: je bent nooit alleen. Onze vriendschap blijft voor altijd bestaan.”

Ellen is geëmotioneerd door zoveel lieve woorden. “Romina is echt nen crème van een jonk”, mijmert de 43-jarige vrouw uit Torhout. “Hoe wij elkaar telkens opnieuw erbovenop helpen als we ons niet goed voelen…. Dat is niet te schatten. Er lopen er zo geen twee rond. Ik heb het inderdaad een tijdje moeilijk gehad. Mike en ik wilden ons gezinnetje uitbreidden maar de natuur wil niet mee. Dan kwam er onlangs nog een sterfgeval bovenop in de familie waardoor ik er helemaal door zat. Ik sta altijd klaar voor een ander, waardoor ik mezelf al eens durf te vergeten. Dat zorgen voor mensen zat er altijd al in. Als klein meisje was ik vroeger in de wolken toen we op ziekenhuisbezoek gingen. De geur van ether… Ik zag mezelf altijd al in een wit pakje rondlopen op het werk. Ik heb nooit iets anders willen doen dan werken in de zorg. In een ziekenhuis maar even goed in een woonzorgcentrum als Herdershoeve waar ik nu nog altijd aan de slag ben.” (mlt)