Een bloemetje voor Elien die goedvoor haar vrienden zorgt

“Hallo, ik vind dat Elien Verbrugghe uit Ardooie een bloemetje verdient”, schrijft Nadiska Vandierendonck in een mail aan KW. “Ze staat altijd voor me klaar, steunt me als ik het moeilijk heb, maar vooral… soms kent ze me beter dan mezelf.”

“Elien is een topvriendin die eigenlijk voor iedereen klaarstaat. Ze is altijd bereid om te luisteren”, gaat Nadiska verder. “Plezier met haar is altijd verzekerd. Niets is haar te veel, ze doet alles steeds met liefde en veel vriendschap.”

Wij trokken dus naar Ardooie waar we de goedlachse Elien Verbrugghe (37) trakteerden op een bos ruikers. “Typisch iets voor Nadiska om zoiets achter mijn rug te regelen”, lacht de dertiger.

“Ik ben als een soort ‘moederke’ voor Nadiska”

Elien en Nadiska waren collega’s in het RVT van Ardooie. Intussen werken ze beiden op een andere stek, Elien als opvoedster bij de vzw voor gehandicaptenzorg Mivalti in Tielt. “Ik ben na mijn middelbaar meteen beginnen werken, ik was een beetje schoolmoe”, vertelt Elien. “Ik ging aan de slag als zorgkundige maar na enkele jaren ben ik me gaan bijscholen in de jeugd- en gehandicaptenzorg.”

Elien heeft het hart op de juiste plaats, ook voor haar vrienden zoals we konden lezen in de mail van Nadiska. “Ik heb een goeie band met haar, we zorgen goed voor elkaar. Ik ben als een soort moederke”, lacht Elien. “We zijn al samen op roadtrip geweest door Andalusië en op citytrip naar Napels. We zijn wel close, ja maar nu we beiden ander werk hebben, zien we elkaar niet zo vaak meer. Het is moeilijk afspreken met die shifts.” Elien heeft niet alleen een nieuwe job, als geboren en getogen Ardooienaar waar ze heel actief was in de jeugdwerking staat een verhuis voor de deur. “Ik ga samenwonen met mijn vriend Christophe in Oostrozebeke”, glundert de dertiger. “In een wijk buiten het centrum. Rustig gelegen. Ideaal, ik heb altijd van hot naar her gecrost en alles uit mijn jeugdjaren gehaald. Nu mag het iets kalmer worden.” (mlt)