Een bloemetje voor Dymphie, een een zegen voor jonge mama’s

“Onze kraamverzorgster Dymphie verdient een bloemetje”, schrijft Rani Linseele (28). “Ze komt nu al enkele weken een keer per week helpen bij het huishouden en de zorg voor ons kindje Annalou. Ze staat ook altijd klaar met supergoeie tips!”

Als we aanbellen bij Rani in Ieper is Dymphie nietsvermoedend in de weer met de kleine Annalou. “Moa gie zotte beeze”, reageert de kraamverzorgster tegen de jonge moeder als ze de bloemen krijgt. “En moet ik op de foto?? Maar ik sta erbij als een scheuferlut”, lacht ze. Niets is minder waar, Dymphie De Jonghe (38) -ook al uit Ieper- straalt.

“Je moet ook de mama’s graag zien”

Ze is duidelijk in haar sas als ze in de buurt van baby’s vertoeft. “Ik heb 16 jaar lang een kinderopvang gehad”, steekt ze van wal, “maar dat was niet langer te combineren met mijn eigen huishouden. Ik heb zelf vier kinderen met Loubna (16), Noah (14) en de tweeling Leander en Manon (13). Drie jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt en ben ik halftijds aan de slag gegaan als kraamverzorgster bij iMens. Ik doe het supergraag.”

En zo gaat Dymphie iedere voormiddag langs bij jonge gezinnen in de regio om een handje toe te steken met babybadjes, flessenvoeding, slaapadvies voor de baby of ondersteuning bij de borstvoeding. “Maar ik zorg ook voor de mama’s”, vult de kraamverzorgster aan. “Die moeten op tijd rust nemen. Door de adrenaline zouden ze blijven doorgaan. Maar ze moeten voor zichzelf zorgen want enkele weken later moeten ze weer gaan werken. In mijn job moet je dus niet alleen de baby’s graag zien, ook de mama’s.”

“Ik heb getwijfeld om kraamzorg aan te vragen”, pikt onderwijzeres Rani in, “maar mijn vriendin heeft me overtuigd. Ik raad het iedereen aan. Iedere mama heeft er trouwens recht op.” (mlt)