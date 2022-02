Een bloemetje voor duivel-doet-al Dominique

“Ik help graag mensen. Dat zit in je of niet”, zegt Dominique Van Hollebeke (65). Als ambulancier bij het Vlaams Kruis, als leidster bij de zeescouts, als technisch beambte op de palliatieve dienst… Haar passie is zorgen voor mensen. Altijd geweest.

“Mijn vrouwtje Dominique is een duivel-doet-al. Voor ik iets bedenk dat nog moet gedaan worden, is ze er al mee bezig”, start Johan Geerolf zijn mail aan KW.

“Ze zorgt samen met haar zussen Carine, Ingrid, Brigitte en broer Guido voor hun vader Leon Van Hollebeke (95) (die tijdens zijn actieve loopbaan drukker was bij onze editie Brugsch Handelsblad). Ze ontfermen zich over administratie, planningen voor vervoer, regelen van alle formaliteiten zoals ziekenbond, gas, elektriciteit, afspraken met dokters… Maar ze zet zich ook graag in voor vrienden en buren. De lijst van wat ze allemaal doet, is eigenlijk te lang om op te noemen.”

Nu ik met pensioen ben, gaat de tijd precies nog sneller

“Ik ben sinds mei vorig jaar met pensioen maar ik wil niet iedere dag thuis zitten”, verklaart Dominique haar drukke agenda als mantelzorger. “Ik heb me opgegeven als vrijwilliger voor de palliatieve eenheid De Vlinder van Sint-Franciscus Xaverius die me nauw aan het hart ligt. Nee, ik zal niet snel stilvallen. Ik streef er ook naar om dagelijks 10.000 stappen te zetten en let er ook op dat we gezond eten.”

Die gezonde houding is geen overbodige luxe voor een bezige bij als Dominique. Naast haar papa is ze onder andere ook mantelzorger voor haar buurman van 85 jaar en helpt ze een vriendin bij doktersbezoeken. En dan zijn er nog vier kinderen en vier kleinkinderen.

“Ja, het gaat allemaal veel te rap. En nu ik met pensioen ben, vliegt de tijd precies nog sneller voorbij. Of komt dat misschien doordat ik trager werk?”, lacht de vrouw uit Assebroek.