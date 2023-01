Een bloemetje voor Dorine die haar ziekte deelt op ‘Samen Sterk’

“Dorine Snoeck verdient een bloemetje”, mailt Conny Van Thournhout ons. “Dorine is al drie keer door kanker getroffen en het is formidabel hoe ze daarmee omgaat. Haar facebookpagina ‘Samen Sterk!!’ is een open boek. Een voorbeeld voor velen.”

“Op mijn 35ste hebben ze baarmoederhalskanker vastgesteld”, start Dorine (62) haar verhaal als we bij haar thuis in Pittem langsgaan met een ruiker bloemen. “Op mijn 49ste borstkanker en tien jaar later een tumor in mijn hoofd, een uitzaaiing van longkanker. We zijn nu drie jaar verder en het blijkt niet te genezen. Maar ik word behandeld met chemopillen in plaats van met baxters. En daar ben ik al blij om. Ik heb dat te danken aan het feit dat ik niet rook, doordat mijn longen rookvrij zijn. Ik ben gestopt met roken op mijn 27ste, op aandringen van mijn man Daniël Van Hauwaert. Gelukkig dus, daarom raad ik ook iedereen aan om niet te roken. Of om zo snel mogelijk te stoppen.”

“Ik raad iedereen aan om niet te roken”

Omdat er tijdens haar genezingsprocessen nogal wat vragen kwamen van familie, vrienden en kennissen, startte Dorine met de gesloten facebookpagina Samen Sterk waar ze dagelijks een tekstje neerpent. Intussen beheert ze al een tweede pagina Samensterk!! Voor het goede doel!! die wel openbaar is.

Een vrouw met het hart op de juiste plaats. En niet alleen binnen haar facebookgroep. Zo verkoopt ze ook tweedehandsspulletjes. Met de opbrengst helpt ze o.a. kansarmen, vluchtelingen, alleenstaande mama’s en twee plaatsen in Kenia met voedselbedelingen. Ze maakt bovendien haarbanden ten voordele van Kom Op Tegen kanker. En tijdens de coronapandemie stikte ze 1.880 mondmaskers voor de gemeente en de lokale politie waar ze werkzaam is als administratieve kracht. Geen wonder dus dat ze in 2020 tot Krak van Pittem werd verkozen.

“Ik ben heel positief ingesteld”, lacht Dorine, moeder van twee zonen en nonna van drie kleinkinderen. “Ik wilde niet met die angst voor kanker leven. Ik heb de knop omgedraaid.” (mlt)