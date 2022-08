Een bloemetje voor Corinna die een ‘crème van een madam’ is

Beter een goeie buur dan een verre vriend. Al zeker in een doodlopend straatje ergens in Ardooie. “Corinna is een crème van een madam”, schrijft buurvrouw Evi in een mail aan KW. “Ze verdient een bloemetje.”

“Corinna is een eerlijke, oprechte madam die altijd klaar staat om te helpen en ook met een luisterend oor”, motiveert Evi Callebert waarom haar buurvrouw dat bloemetje verdient.

Corinna en Evi zijn geen naaste buren, ze wonen zowat elk aan het uiteinde van de doodlopende straat. Nu nog, want Evi ruilt Ardooie voor Merkem.

“Het is spijtig dat Evi verhuist. Ik zal haar missen”

“Ja, het is heel spijtig, ik zal haar missen”, weet Corinna Blomme (49) ons te vertellen als we aanbellen met een bos ruikers. De Ardooise vrouw is ietwat verrast als we haar vertellen dat Evi achter de attentie zit. “Ik zou niet weten waarom?”, lacht ze. Maar dat ze naast buren vooral goede vrienden zijn en er altijd zijn voor elkaar kan ze enkel beamen.

“We hebben heel wat leuke momenten gekend, soms onverwacht. We gaan ook al eens samen uit eten en wekelijks hangen we aan de telefoon. Als er al iets is, gaan we elkaar zeker uit de nood helpen. Evi heeft een speciaal plaatsje in mijn hart.”

Corinna is een echte familievrouw. Naast de kinderen Jordi (25) en Chelsey (22) ontfermt ze zich samen met manlief Rino Van Ruymbeke al acht jaar over Fleur, een vriendin van hun dochter en intussen hun pleegdochter. Fleur is intussen 22 jaar jong en woont zelfstandig. Maar op woensdagavond komt iedereen samen in het warme nest.

In dit huis hebben we plezier. Maken we fouten, zeggen we sorry. Beginnen we opnieuw. Zijn we soms even boos, vergeven we elkaar. Zorgen we voor elkaar. Houden we van elkaar. Dit is THUIS!

Het gedicht staat in sierschrift groot op hun muur in de living geschilderd. Woorden die heilig zijn voor Corinna.