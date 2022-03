Een bloemetje voor Conny die ondanks haar drukke agenda dagelijks langs gaat bij haar mama

“Gekke oma”, lacht Conny Nys als we in haar krantenwinkel Mikado in Moorslede binnenstappen met een ruiker bloemen. Het startte allemaal met een handgeschreven brief die afsloot met de woorden: ‘Het is een schreeuw uit mijn hart.’

Ken jij iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Geachte”, start oma Monique Loyson haar handgeschreven brief aan KW. Ze stuurde de brief op naar onze bloemenpartner Famiflora in Moeskroen die ervoor zorgde dat die op onze redactie belandde. “Geachte, ik heb een verzoekje. Ik ben een oud mens en ken niets van dat mailen, dus schrijf ik maar een brief. Hopelijk kunnen jullie mij helpen? Ik lees wekelijks De Weekbode, dus zie ik telkens dat er iemand in de bloemetjes gezet wordt. Ik zou zo blij zijn als jullie mij zouden kunnen helpen!”

“Het gaat over mijn dochter van 58 jaar. Ze baat hier al 40 jaar een krantenzaak uit. Maar wat zij in al die jaren al niet heeft meegemaakt, het is ongelofelijk: tien inbraken, een wiegedoodje, een scheiding en nog veel meer om op te noemen. En toch komt ze in haar beperkte tijd dagelijks langs bij mij. Ze had een zus die haar hielp in haar zaak maar die is plotseling overleden aan een hartaderbreuk. Waar zij al die courage haalt… Onbeschrijfelijk. Ik denk dat zij toch wel een bloemetje verdient. Het is een schreeuw uit mijn hart. Dank. Monique.”

“We verschieten daar niet van”, lacht Jonas Samoy, de zoon van Conny die sinds kort samen met zijn moeder de krantenwinkel uitbaat. Ondanks de tegenslagen die Monique opsomt, is Conny een goedlachs zonnetje daar aan het rondpunt in Moorslede.

“Mohow… Mohow”, zegt Conny meermaals als ze de brief leest. “Ja, ik heb veel meegemaakt maar mama ook natuurlijk. Het gaat ook over haar gezin. Ik vind het wel ontroerend dat ze me in de bloemetjes zet. En dat ik het druk heb? Ja, maar ik vind het normaal dat ik tijd maak voor haar. En als ik een dagje vrijaf heb en mijn vriend moet werken, dan is ze er als de kippen bij om een dag samen op stap te gaan. We zijn alle twee graag onder de mensen.” (mlt)