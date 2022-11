Een bloemetje voor Claudine die van haar buurt Nieuwstad houdt

“Mijn allerliefste buurvrouw en tevens goeie vriendin Claudine Tahon verdient een bloemetje!”, laat Stephanie Denys uit Veurne weten. “Ze is een supertoffe vrouw die altijd klaarstaat als het nodig is.”

Ken je ook iemand die een bloemetje verdient? Een vrijwilliger, een goeie buur of een duivel-doet-al in de vereniging? Laat het ons weten via mail op bloemetje@kw.be.

“Ja, onze hoek hier hangt goed samen”, glimlacht Claudine (58) wanneer we aanbellen met een bos ruikers.

Die hoek, dat is de buurt van ‘t Nieuwstad in Veurne. Aan de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangenkapel, beter gekend als de kerke van ‘t Nieuwstad. Een buurt waar de gezinnen letterlijk afgesneden van elkaar wonen door de drukke steenweg. En toch, “in nood gaan alle buren elkaar helpen”, glundert Claudine. “Soms sta ik misschien wel eens te rap klaar om te helpen, maar ik ben nu eenmaal zo.”

“In nood helpen alle buren elkaar”

Claudine is zorgkundige bij Familiehulp maar moest door rugproblemen haar job stopzetten. “Op aanraden van mijn ziekenkas doe ik wel vrijwilligerswerk. Over de middag steek ik een handje toe bij de kleuters in het regenboogschooltje waar ook mijn kleinzoontje Thymio (5) op school zit.”

De kleine spruit heeft ook een zusje Nienthe (2). Oma Claudine zorgt maar al te graag voor de twee ukjes als mama Kristy en papa Gert-Jan bij een schoolvakantie of zo zich niet vrij kunnen maken. En ook voor haar buren van Nieuwstad is Claudine dus een zegen. “Dat is wederzijds hoor”, luidt het. “Als ik bijvoorbeeld mijn moeder voor een tijdje niet kon bezoeken in het rusthuis, dan ging buurvrouw Stephanie eens langs voor een babbeltje.”

Ook met nieuwelingen in de buurt klikte het meteen. “Toen de overbuur ‘s nachts moest bevallen, is haar zoontje hier blijven slapen. Dat doe je alleen als je het innelijk goed met elkaar kan vinden, toch?”