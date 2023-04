Een bloemetje voor Christa die lekker kookt voor artiesten van De Schaduw

Ergens te velde in Ardooie staat een kapel die zich in enkele jaren tijd in de harten van cultuurminnend Vlaanderen wist te nestelen. Naast de drijvende krachten Jonah en Liselotte draait De Schaduw vooral op vrijwilligers. Zoals Christa Vanhecke (61).

Het was een verloren moment in de auto. Studio Brussel staat op. Plots doorbreekt een dolenthousiaste stem mijn dagdromerij. Het is Christa Vanhecke (61) uit Meulebeke die een plaatje aanvraagt. Ze vertelt dat ze vrijwilliger is in de cultuurkapel De Schaduw, dat ze kookt voor de artiesten die er komen optreden maar dat ze nu al een tijdje buiten strijd is door een kwalijke val. Wij trokken naar de berengemeente met een bos ruikers om Christa een hart onder de riem te steken. “Een bloemetje voor mij? Maar ik ben niet alleen hoor. We zijn met zowat 175 vrijwilligers in De Schaduw”, wuift de kokkin alle lof weg. Christa baatte in een vorig leven een restaurant uit in de Westhoek. Maar door fibromyalgie moet ze het rustiger aan doen. “Maar ik wil me nog nuttig maken en het vrijwilligerswerk in De Schaduw is daar perfect voor. Ik kan wel maximum één keer per week die inspanning leveren.”

“Ik kook budgetvriendelijk en naar de smaak van de artiesten”

En nu dus even totaal niet want bij een val liep ze heel wat breuken op. “Maar het kriebelt enorm om weer aan de slag te gaan”, geeft Christa toe. “Ik doe het gewoon heel graag. Weet je waarom? Ik krijg carte blanche van Jonah en Liselotte. Ze weten dat ik heel budgetvriendelijk en toch met veel variatie kook. Maar ik vind het vooral tof om rekening te houden met de wensen en de smaak van de artiesten. Ik schud altijd wel iets uit mijn mouw. En allemaal vers, hé!” En dat wordt gesmaakt door de artiesten. “Het is een eerlijke, smaakvolle moederkeuken”, vult manlief Wim Verscheure (62) aan. “Ik zou dit niet kunnen doen zonder de steun van mijn mannetje”, meent Christa. “Hij helpt me bij het voorbereidend werk, de bediening en de afwas.” (mlt)