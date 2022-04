Een bloemetje voor Alain en Cathy die in hun vrije tijd senioren entertainen met hun bordercollies

“In mijn straat woont een koppel dat zot is van hun honden”, schrijft Joke in een mail aan KW. “Zij doen vrijwilligerswerk met hun bordercollies in een rusthuis. De ouderen genieten hier ten volle van.” En dat verdient een bloemetje, toch?

Ze bestaan. Honden die niet constant blaffen als er bezoek is. Alain De Cloedt (55) en Cathy Derous (52) uit Brugge hebben er zelfs drie. Spike, Sky en Boy heten de drie brave bordercollies. Eigenlijk hebben ze vier honden maar de Mechelse herder Snap verblijft achteraan in de tuin. Snap heeft zijn naam niet gestolen. “Het is een heel lieve hoor, maar eens hij bijt, laat hij niet meer los”, vertelt Alain.

Snap is zijn waakhond. Alain is namelijk waker-hondenmeester bij Defensie, in de kazerne van Ieper. Of eerder was, want als we in Brugge aanbellen met het bloemetje staat hij op enkele nachtdiensten van zijn welverdiend pensioen.

De lach op hun gezicht, daar doen we het voor

Het zwarte gat hoeft Alain niet te vrezen want hij heeft altijd wel iets om handen. Zo is hij samen met Cathy vrijwilliger in wzc Engelendale in Vlamingdam in Brugge. “We gaan één à twee keer per maand langs met de hondjes, onder begeleiding van het animatieteam van kamer naar kamer. De bewoners zijn zo content als ze de hondjes zien. De lach op hun gezicht, daar doen we het voor. Er is zelfs een vrouw die de koffiekoekjes spaart tot we langskomen.”

“In de zomer doen we al eens een agility-sessie in de tuin. Dan brengen we onze toestellen zoals de paaltjes, de wip of de horden mee en tonen we wat trucjes. Op weg naar huis hebben we altijd zo’n warm gevoel dat we iets goeds hebben gedaan voor die bewoners. Chapeau trouwens voor het animatieteam want zij zorgen er steeds voor dat alles vlotjes verloopt en begeleidt ons doorheen de namiddag. Die leveren echt mooi werk.”