Een bloeiende toekomst: Seizoenwijk verwelkomt nieuw geboortebos en groene speelzone

In ’t Stik, gelegen in de Seizoenwijk, kwam dankzij de liefdevolle inzet van ongeveer 350 enthousiaste mama’s, papa’s en grootouders een nieuw geboortebos tot stand. Een symbolische daad die de geboorte van zo’n 107 nieuwe inwonertjes viert.

“Het is heel belangrijk dat we een moment als dit organiseren”, zegt schepen Annelies Vandenbussche. “Niet alleen planten we boompjes aan, we planten vooral de toekomst, want onze kinderen zijn onze toekomst. Deze stukjes groen geven immers extra inhoud en zorgen ervoor dat het voor iedereen, zowel jong als oud, een prachtig plekje zal worden om samen te komen. Ik denk dat vele ouders die er momenteel bij zijn al uitkijken naar de lente om te komen genieten van dit verborgen pareltje.” In totaal werden zo’n 250 boompjes als een beschermende bufferstrook in de grond gestopt, samen met nog eens 50 boompjes die het speelterrein verfraaien. Deze groene onderneming werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de gemeente Kuurne en stadslandschap Leie en Schelde, waardoor een harmonieuze en duurzame omgeving kon worden gecreëerd. (BRU/foto BRU)