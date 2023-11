Een beestig dagje uit voor het hele gezin tijdens Neerhofdierenfestival in Expo Roeselare

Op zaterdag 9 en zondag 10 december organiseert de Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw het Neerhofdierenfestival in Expo Roeselare. Een familie-evenement bij uitstek.

“Van kippen tot konijnen, van cavia’s tot kalkoenen, je vindt het allemaal onder één dak”, vertelt Hannes Schoonvaere van de Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw. “Maar er is meer dan de 1.500 rasdieren die je er ziet. Laat je verleiden door clowns, springkastelen, alpaca’s en fotoshoots. Transformeer in een prinses, spiderman of unicorn op de schminkstanden en bouw de mooiste creaties tijdens de legoworkshops. Leer de dieren van dichtbij kennen in de knuffelhoek, kom tot rust bij de pony’s tijdens een gezellige wandeling en geniet na met een verse pannenkoek en een lekker drankje in de bar. Kortom, de ideale gelegenheid voor een gezellige en geslaagde gezinsuitstap.”

“Geniet voordelig van de leukste activiteiten op het Neerhofdierenfestival en maak nadien kans op een fantastische prijs. Met de Beestig Geestig Activiteitenkaart kan je vier superleuke (kinder)activiteiten doen die je vrij kan kiezen: laat je schminken, ga op wandeling met een lieve pony of alpaca, smul een lekkere pannenkoek, waag je kans aan de visput en nog zoveel meer. Vul je Beestig Geestig Kaart in, geef ze af aan de bar en maak kans op een fantastische prijs. Er zijn ook tal van gratis activiteiten”, besluit Hannes Schoonvaere. (RV)