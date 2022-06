Eef Devlaminck uit Kuurne is 18: “Geen taart, maar lekkere donuts”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. We polsen naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Eef Devlaminck vierde vorig jaar in de maand november haar achttiende verjaardag. Gezien de toen nog geldende coronamaatregelen werd het feest waarop Eef zo lang had gewacht er eentje in mineur.

“De dag dat je achttien wordt, zet je een belangrijke stap in je leven, gezien je vanaf dat moment als volwassene wordt gezien”, opent Eef, die student toegepaste psychologie is aan Howest in Brugge.

“Het was een moment waar ik naartoe had geleefd. Een moment dat ik door middel van een feest wilde delen met familie en vrienden. Helaas zorgden de toen nog geldende coronamaatregelen ervoor dat het feest waar ik zo naar verlangde in het water viel.”

Les volgen

“De dag van mijn verjaardag werd er eentje van les volgen en als alternatief werd door mijn ouders ’s avonds een kleinschalig feestje georganiseerd binnenshuis met het gezin. Geen taart met achttien kaarsjes erop, maar wel ter vervanging donuts, iets wat ik ook wel lust. (lacht) Een echt verjaardagsgevoel had ik echter niet, waardoor ook het gevoel dat ik een jaartje ouder was geworden eveneens uitbleef.”

Het feest waar Eef zo op had gehoopt kwam er dan toch, vijf maanden later in de maand maart.

“De afgelopen twee jaar hebben de jongeren zich heel wat moeten ontzeggen”, gaat Eef verder.

“Corona heeft het de studenten niet gemakkelijk gemaakt. Geen mogelijkheid om de 50 dagen te vieren, concerten bijwonen of uitgaan zat er niet in, evenals het behalen van mijn rijbewijs, gezien de lange wachttijden. Tot driemaal toe werd mijn theoretisch gedeelte al uitgesteld en ik hoop dan ook dit examen nog voor de vakantie te kunnen afleggen.”

Drukke vakantiemaanden

De vakantiemaanden juli en augustus zijn alvast reeds druk bezet voor Eef. Zo trekt ze onder meer als leidster met de KSA begin juli op kamp richting Essen. “Ik ben gelukkig dat we alle coronamaatregelen zoals we deze gekend hebben voor dit kamp kunnen laten varen”, weet Eef.

“Opnieuw een kamp zoals voorheen, het is eigenlijk iets waar ik al een tijdje naar snak. Naast het geplande kamp trekken we ook met het gezin richting Bulgarije. Op 5 augustus ben ik dan terug te vinden in het Koning Boudewijnstation om er een concert bij te wonen van Coldplay. Het wordt meteen mijn eerste grote concert in drie jaar tijd. En ja, ook herexamens maken deel uit van mijn vakantie.”

Toekomstbeeld

Als we peilen bij Eef waar ze wil staan binnen tien jaar moet ze even denken. Ze hoopt echter tegen die tijd een goede job te hebben gevonden even als een huis of appartement. Ook op liefdesvlak hoopt Eef reeds in een relatie te zitten. Haar grootste droom is echter nog een wereldreis te kunnen maken gezien ze graag nog wat van de wereld zou willen zien.

Politieke interesses heeft Eef niet. Ondanks het feit dat Eef niet echt bezig is met de klimaatproblematiek en de oorlog in Oekraïne, is het haar wel reeds opgevallen dat deze factoren wel hun stempel drukken op de economie en dat ook onze gevulde winkelkar in de winkel flink duurder is geworden.

(BRU)