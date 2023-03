Educatieve escapebox moet jongeren weerbaarder maken tegen internetcriminaliteit

Stad Kortrijk, Stad Blankenberge, Stad Brugge, Stad Ieper en politiezone Arro Ieper ontwikkelden in samenwerking met Hogeschool VIVES een educatieve escapebox voor leerlingen in het basisonderwijs: De Cybersafe. Kinderen uit het zesde leerjaar leren al spelend hoe ze zich veilig online begeven. De compacte escapebox werd vandaag, woensdag, gelanceerd in het MaakLab van VIVES.

In ‘De Cybersafe, de zoektocht naar Renée’ leggen leerlingen uit het zesde leerjaar een denkbeeldige weg af doorheen de cyberwereld. Onderweg worden ze geconfronteerd met verschillende thematische vraagstukken rond veilig internetten. Het spel is een race tegen de tijd. De initiatiefnemers ontwikkelden een begeleidende website en video’s waarin de leerlingen hulp krijgen van commissaris Jean D’Armerie. “Het is cool dat ze het spel in een doos steken. We leren op een leuke manier kennismaken met de online gevaren en hoe we onszelf daar tegen kunnen beschermen. Al spelend leren en in groep is leuker dan in de klas vanop een stoel luisteren naar de leerkracht”, glimlacht Kobe Van Bogaert (10) van vbs Spes Nostra.

Nadruk op sensibilisering

“Het idee in de praktijk brengen was een unieke uitdaging, maar de opleiding ontwerp- en productietechnologie van Hogeschool VIVES slaagde erin om ons concept tastbaar te maken. Het resultaat is een uitdagend spel met de nadruk op sensibilisering tegen de verschillende vormen van cybercrime”, zegt Kris Dhondt, preventiemedewerker bij Stad Kortrijk.

“Als creatieve maakopleiding wilden we niet zomaar een box met sloten maken, maar één waarbij we verschillende mechanische principes combineerden tot een uitdagend geheel”, zegt docente Karolien Vandersickel.

Zes VIVES-studenten uit Kortrijk gaven het project inhoudelijk mee vorm. Dat deden ze in het kader van hun bachelorproef. Zij ontwikkelden de verhaallijn en eerste versies van de opdracht, waar de preventiediensten vervolgens mee aan de slag gingen.

De Cybersafe is gratis beschikbaar voor klassen uit het zesde leerjaar in Kortrijk, Blankenberge, Brugge en Ieper en omliggende gemeenten. Scholen kunnen de escapebox reserveren via info@decybersafe.be.