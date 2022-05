edtech/station in Kortrijk biedt ruimte om te experimenteren met nieuwe educatieve technologieën voor het onderwijs

Op woensdag 4 mei opende het <edtech/station> in Kortrijk officieel de deuren. Het is meteen ook het startschot voor de uitbouw van een sterke Vlaamse EdTech-sector op initiatief van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits. Er wordt 1,8 miljoen euro aan steun voorzien voor de ontwikkeling van de sector.

In Kortrijk worden de krachten gebundeld tussen onderzoeksinstellingen, scholen, bedrijven en overheid. Het <edtech/station> biedt ruimte om te experimenteren en samen te werken aan nieuwe educatieve technologieën voor het onderwijs en opleidingen in bedrijven.

Innovatie en onderzoek

Heel wat EdTech-spelers, alsook de onderzoeksgroep ITEC (de onderzoeksgroep achter het Smart Education programma van imec aan KU Leuven Campus Kortrijk) zijn vandaag in West-Vlaanderen gehuisvest.

De keuze voor Hangar K in Kortrijk als uitvalsbasis voor de Vlaamse EdTech-sector is dus geen toeval. In het <edtech/station> zullen ITEC en Hangar K de krachten bundelen om een sterk EdTech-ecosysteem in heel Vlaanderen uit te bouwen.

De nodige faciliteiten worden er voorzien om te experimenteren en samenwerkingen op te zetten, zodat innovatie, onderzoek en nieuwe projecten er kunnen ontwikkelen en groeien.

Bedrijven en onderzoeksinstellingen van over heel Vlaanderen kunnen er elkaar ontmoeten en samen projecten uitwerken. Op die manier beoogt minister Crevits samen met Hangar K en ITEC een netwerk aan EdTech-bedrijven te creëren die samen internationaal sterker in hun schoenen staan.

Concreet staat er in het <edtech/station> een demo- en exporuimte ter beschikking, zullen er workshops en studiedagen georganiseerd worden en kunnen start-ups en scale-ups er terecht voor advies en begeleiding. Het <edtech/station> zal ook het lidmaatschap van de European Edtech Alliance bestendigen.

Educatieve technologieën

“Dit initiatief heeft als grootste verdienste dat het de verschillende initiatieven zal bundelen en stroomlijnen. Dankzij de financiële injectie van Vlaanderen, krijgt Edtech voor het eerst een eigen structuur, team én dus focus. Bovendien kan <edtech/station> ook een beroep doen op het netwerk van de founding partners én het ecosysteem van Hangar K in hun conceptuele en commerciële uitbouw. Hangar K krijgt zo – naast gaming – een extra groeipoot”, stelt Arne Vandendriessche, voorzitter Hangar K.

Leerlingen en leerkrachten vinden vandaag meer dan ooit de weg naar digitale lespakketten met lesvideo’s, online oefeningen en toetsen, of virtuele klaslokalen voor afstandsleren. Bovendien komen zij na hun vorming in het reguliere onderwijs vaak terecht in een bedrijfscontext waar steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale technologieën bij opleidingen of bijscholingen. De ontwikkeling van deze educatieve technologieën biedt heel wat opportuniteiten voor de Vlaamse economie.