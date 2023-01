Edelmetalen van Brugse crematorium leveren 17.000 euro op voor MUG-Heli

De West-Vlaamse MUG-Heli ontving maandag van het Brugse crematorium, uitgebaat door Stad Brugge en uitvaartspecialist Dela, een cheque van 17.000 euro. Het bedrag komt uit de verkoop van edelmetalen die overblijven na crematie.

Het Brugse crematorium laat overgebleven edelmetalen en andere metalen zoals titanium en staal over aan gespecialiseerd bedrijf, dat deze kan gebruiken voor onder meer medische toepassingen. Stad Brugge en Dela schenken de integrale opbrengst daarvan elk jaar aan een goed doel uit de regio.

Stijgende brandstofprijzen

Voor 2023 kiezen Dela en Stad Brugge als goede doel terug voor de vzw MUG-Heli. “Het lijkt vanzelfsprekend dat de MUG-Heli 7 dagen op 7 permanent beschikbaar is tussen zonsopgang en zonsondergang, maar dat ik het allerminst”, zegt Brugs schepen van Burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD). “Alleen al de brandstofprijzen voor de helikopter zijn de afgelopen jaar enorm gestegen. Ik ben dus blij dat onze steun helpt om dringende medische interventies te blijven uitvoeren en zo mensenlevens te redden.”

“De MUG-Heli redt jaarlijks zo’n 30 à 40 mensenlevens”

Dokter Nicolas Müller, voorzitter van de Mug-Heli, toont zich bijzonder tevreden en dankbaar. “Sinds maart 2022 opereren we met een moderner toestel van hetzelfde type dat in de meeste Europese landen gebruikt wordt. Hierdoor kost het in de lucht houden van onze helikopter ons elk jaar nu ruim 800.000 euro”, klinkt het. “Giften zoals deze van Dela en de Stad Brugge zijn dus meer dan welkom. Met de steun kunnen we een deel van onze brandstof betalen en onze medische apparatuur onderhouden. De MUG-Heli blijft belangrijk want door de inzet ervan worden er jaarlijks zo’n 30 à 40 extra mensenlevens gered. We kunnen jammer genoeg niet iedereen redden. Er zijn ook mensen die overlijden en dan finaal in het crematorium terechtkomen. Dat er nu via de verkoop van metalen die overblijven na crematie toch een stukje terug komt naar ons is symbolische ook wel heel mooi.”

De MUG-Heli wordt verder ook nog financieel ondersteund via onder meer diverse giften, privé-partners, de provincie West-Vlaanderen en het bestuur van steden en gemeenten in het werkingsgebied. (PDV)