Edelfigurant Maurice Vermeersch wil ombudsdienst opstarten: “Respect voor figuranten ontbreekt soms”

“Noem het geen vakbond, eerder een ombudsdienst waar figuranten met hun grieven terechtkunnen”, opent Maurice Vermeersch, Bredenaar en verwoed verzamelaar van figurantenrollen, zijn betoog. “Als figurant word je soms onheus behandeld en ik vond het mijn plicht om daar als ervaren rot in het vak wat aan te doen.”

Maurice Vermeersch (55) kun je bezwaarlijk een groentje in het figurantenvak noemen. Meer dan 300 optredens heeft hij er intussen al opzitten. Met een rol in een immens populaire Chinese soap (de regisseur was vooral gefascineerd door mijn moustache) en een eerste echte gesproken rol als politiecommissaris in een via Youtube verspreidde crimireeks als voorlopige hoogtepunten.

Een rolletje in een reclamefilmpje? Opdraven in Homo Universalis (Iedereen beroemd op Eén, red.)? Maurice draait er zijn hand niet meer voor om.

Procureur in Thuis

“Ik ben straks alweer te zien als procureur in Thuis. Ja, mijn carrière schiet ongeziene hoogtes in. Van commissaris naar procureur in enkele maanden tijd”, grapt praatvaar Maurice, die zich dezer dagen liever edelfigurant noemt. “Als edelfigurant heb je doorgaans al eens een lijntje tekst, ben je prominenter in beeld.”

Maar Maurice bekommert zich vandaag ook om het lot van zijn collega’s. “Ik hoor figuranten wel vaker klagen. Ze moeten veel langer op de set blijven dan afgesproken en worden er niet extra voor vergoed, er is geen eten voor ze voorzien op de set en ja, wie weet, misschien schuilen er ook wel #MeToo-verhalen in wat we straks te horen krijgen.”

Als ervaren rot vind ik het belangrijk dat ik hierin het voortouw nam

Vandaar dat hij binnenkort een heuse ombudsdienst voor figuranten boven de doopvont wil houden. “Ik heb hierover al een gesprek gehad met Koen Van Bockstal, ceo van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Hij moedigde me aan door te zetten en alles in een charter te laten gieten waarmee regisseurs, producers,… dan aan de slag zouden kunnen gaan.”

10.000 figuranten

Vlaanderen telt volgens Maurice ruim 10.000 figuranten. “En die verdienen stuk voor stuk respect. Ze krijgen soms amper 10 euro voor een hele dag werk toegestopt. Dat er echt wel nood is aan een ombudsdienst mag blijken uit de vele positieve reacties, die ik intussen gekregen heb. Tot in Nederland krijgt mijn voorstel gehoor.”

“Heel wat figuranten hebben echter schrik om zelf aan de alarmbel te trekken. Ze vrezen allicht niet meer gevraagd te worden op de set. Daarom kan een ombudsdienst, waar je straks via mail of telefoon je klachten kan kenbaar maken, belangrijk zijn.”

Maurice hoopt zijn initiatief bedrijfsklaar te krijgen tegen 15 januari. “Op 15 december zitten we voor het eerst virtueel samen met enkele kandidaat-bestuursleden.”

De Bredenaar hoedt zich er echter voor alles kommer en kwel te noemen in het figurantenwereldje. “Heel wat producties doen het goed, hoor. Ik heb intussen ervaring genoeg om te zien waar het goed of wat minder loopt. Als ervaren rot vond ik het trouwens belangrijk dat ik hierin het voortouw nam. Ik hoop zo alleszins iets te kunnen betekenen voor mij collega’s.”