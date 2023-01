Eddy Sypré was de Krak van Beernem 2021: “Zo’n titel vergeet je nooit meer”

Met de verkiezing van de nieuwe Krak staan we even stil bij winnaar van het jaar 2021. Toen won Eddy Sypré het pleit. De gepensioneerde ambtenaar bij Sint-Amandus, ooit gemeenteraadslid en voorzitter van Cercle Oedelem, was zeer verrast met zijn overwinning.

“Dat had ik absoluut niet verwacht. Ik was niet meer zo direct betrokken bij de politiek en het voetbal, maar zette me wel in als vrijwilliger bij het OCMW voor het ronddragen van de maaltijden vanuit Mirte, ons lokaal dienstencentrum. Bij diegenen waar ik aan huis kwam, werd ik er telkens aan herinnerd dat ik de titel van Krak gewonnen had. Telkens werd ik gefeliciteerd.”

“Ook in de gemeenteraad, die ik elke maand volg, werd ik er door voorzitter Kris Vincke attent op gemaakt dat ik deze titel verdiende. En in het maandblad van Curando werd ik geïnterviewd samen met de Krak van Ruiselede, Jan Listege. Mijn collega’s van Sint-Amandus waren er ook blij mee en iemand noemde me ‘Een Krak voor het leven’. Deze titel verscheen op de Facebookpagina van mijn vroegere werkgever.”

“Bij Sint-Amandus werkte ik bij de personeelsdienst, waar mijn deur altijd open stond. Ik kreeg al de titel mee: ‘Een Krak in je vak’. Alleen vind ik het jammer dat mijn vrouw dit niet meer heeft mogen meemaken. Ze overleed immers een tweetal jaren terug. Ze zou zeker fier op mij geweest zijn.”

“Wat ik ook heel aangenaam vond, was de uitnodiging in het Provinciaal Hof, waar alle Kraks van West-Vlaanderen, samen met de burgemeesters uitgenodigd werden. Zo leer je nog eens nieuwe mensen kennen. Zo’n titel vergeet men nooit meer en ik wens de nieuwe Krak voor 2023 heel veel vreugde toe”, aldus Eddy Sypré.

(Regi)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.