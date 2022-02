Eddy Peirsegaele, de vaste vuilnisophaler van Schuiferskapelle, met pensioen

Na 25 jaar trouwe dienst nam Eddy Peirsegaele, de vaste vuilnisophaler van Schuiferskapelle, afgelopen dinsdag afscheid van het dorp.

De alom gekende vuilnisophaler, die werkzaam was bij ruimdienst Dekeyser en in opdracht van IVIO zorgde dat het vuilnis tijdig opgehaald werd, was een graag geziene gast in het dorp.

De actie, die via het bewonersplatform van Schuiferskapelle werd opgezet, kon dan ook op veel positieve reacties rekenen. Her en der stond er een kleine attentie klaar, werden vuilniszakken versiert met kleurplaten en waren meerdere krijttekeningen te vinden waarin de bewoners hun dankbaarheid voor hun ‘held’ kenbaar maakten.

Eddy, die woonachtig is in Zulte, was niet alleen in Tielt een graag geziene gast. Ook bij zijn werkgever klinkt niets dan lof over hun medewerker. “Ziek of niet, de sympathieke Eddy was er altijd gedurende de afgelopen 25 jaar. Echt iemand waarop je altijd kon rekenen.”

Samen met de inwoners van Schuiferskapelle wensen ze vanuit ruimdienst Dekeyser dan ook dat Eddy nog lang mag genieten van zijn welverdiende rust. (WME)