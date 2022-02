Eddy en Martine geven jawoord op 22/02/2022 in Blankenberge

22/02/2022: een magische datum, en zeker voor Martine Kiebooms (67) en Eddy Daniëls (69).

“Eigenlijk hadden we eerst gedacht om in juni te trouwen op Eddy’s verjaardag, maar hij verkoos zelf deze datum. 22/02/2022, het is een palindroom: je kan het net zo goed van voor naar achteren lezen als andersom”, aldus Martine.

Het koppel is al bijna twintig jaar samen. “We hebben elkaar leren kennen in Benidorm, toen we allebei nog single waren na ons eerste huwelijk. Later zijn we dan samen naar Blankenberge verhuisd. Martine is van de kanten van Leuven, ikzelf ben afkomstig van de Kempen”, aldus Eddy. Eén nadeel: hij zal nooit een goed excuus hebben om zijn trouwdatum te vergeten. “Het heeft ook wel iets hé”, glimlacht hij. “Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ze ja gezegd heeft. Martine heeft de boot lang afgehouden.”

“Ik dacht altijd, één keer trouwen is genoeg”, glimlacht Martine. “Maar onze vrienden bleven maar aandringen, en uiteindelijk heeft trouwen toch ook iets romantisch. Trouwen op latere leeftijd heeft bovendien ook zo zijn charmes. We naderen allebei de zeventig.”

Eddy was er hoe dan ook al lang van overtuigd dat Martine voor hem de ware was: “Deze keer is het écht voor altijd.”