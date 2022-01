Eddy Dubois is misnoegd na faillissement Vlaamse Energieleverancier: “Ouderen laten ze in de steek”

Eddy Dubois (75) uit Machelen voelt zich in de steek gelaten door de gemeente na het failliet van de Vlaamse Energieleverancier. Hij tekende net als tienduizenden anderen in op de groepsaankoop voor energie en moest na het faillissement op zoek naar een andere leverancier. “Voor wie geen computer heeft of er niet goed mee kan werken, is zo’n overstap heel ingewikkeld en er is geen persoonlijke service meer.”

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert elk jaar een groepsaankoop voor stroom. Mensen kunnen zich inschrijven, vervolgens gaat de provincie op zoek naar de energieleverancier die de scherpste prijs kan leveren en de geïnteresseerden krijgen dan de kans om hierop in te tekenen. Door het schaalvoordeel van zo’n groepsaankoop, kan de leverancier doorgaans een goedkopere prijs aanbieden dan wat hij normaal doet. Het nadeel is dat de intekenaars zelf hun meterstanden en informatie moeten doorgeven om de overstap naar een andere energieleverancier te kunnen maken.

Zelf regelen

Daar wringt het schoentje bij Eddy Dubois (75) uit de Kruishoutemstraat. “Vroeger ging ik daarvoor langs bij de dienst Milieu van de gemeente. De gemeente promootte immers mee die groepsaankoop en hielp de mensen bij hun overstap. Op vijf minuten was dat formulier ingevuld en het was in orde. Sinds 2020 heeft de gemeente dit echter uit handen gegeven, zogezegd om ons beter te dienen. Toen de Vlaamse Energieleverancier, die vorig jaar het contract van de groepsaankoop won, failliet ging, moesten ik en 26.000 andere gezinnen snel op zoek naar een andere energieleverancier en dit dus helemaal zelf zien te regelen.”

“Alle communicatie hierover verloopt online en ze vergeten dat de oudere generatie hier vaak niet vertrouwd mee is. Wij voelen ons in de steek gelaten. Zelfs mijn zoon is een uur bezig geweest met uit te vogelen hoe hij het precies moest doen. En ik ben dan nog bij de beteren, ik kan wel een beetje met de computer werken en heb familie die me kan helpen. Anderen hebben helemaal geen computer en moesten de buren om hulp vragen. Ik vrees voor de zwakkeren in de maatschappij. Alle gedupeerden van de Vlaamse Energieleverancier krijgen automatisch Fluvius als noodleverancier maar die is een pak duurder dan het voordelige tarief van de groepsaankoop. Wie er niet in slaagt om snel over te stappen zal dus veel extra moeten betalen.”

Persoonlijke hulp

“Veel mensen kunnen niet volgen met de snelle technologische verandering. Voor hen is er geen persoonlijke service meer. De gemeente zou de getroffen gezinnen moeten verwittigen dat ze snel moeten overstappen en persoonlijke hulp aanbieden aan wie dat nodig heeft”, besluit Eddy.

Schepen van Milieu Natasja De Vos (Open Zulte) geeft mee dat alle info over het faillissement van de VLE op de website staat. “Bovendien was er op 20 december 2021 een online-infosessie. We raden aan om de V-test van de VREG in te vullen om te bekijken welke energieleverancier het beste bij je past. Wie problemen heeft met de V-test kan nog altijd bellen naar onze milieudienst op het nummer 09 243 24 07.”