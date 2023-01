Economische raad bundelt enquêteresultaten in unieke bundel: “Grootste ondernemersenquête ooit in Maldegem”

Tijdens een gezellig ondernemerscafé in de nieuwe bedrijfsgebouwen van Bestmix, het vroegere Adifo, stelde de Economische Raad het naslagwerk Maldegem Werkt2 voor. Het resultaat van een omvangrijke bevraging bij Ondernemend Maldegem, waarbij meer dan honderd ondernemers de moeite namen om alle 89 vragen netjes te beantwoorden. “Hun enthousiaste antwoorden vormen de basis van dit werkstuk, in Maldegem wellicht de grootste ondernemersenquête ooit”, klinkt het bij de Economische Raad.

Het was de leden van de economische raad menens toen ze in het voorjaar van 2021 hun ambitieuze enquête lanceerden. Zowel van de kleine zelfstandige om de hoek als van de grote bedrijven op het Maldegemse industrieterrein wilden ze op tal van vlakken de mening weten. “Ons einddoel is het realiseren van een ondernemingsvriendelijk beleid waarbij de bevolking gesensibiliseerd wordt over het belang van lokaal ondernemen. We willen proactief de koe bij de horens vatten en de beleidsverantwoordelijken constructieve en goed onderbouwde adviezen verstrekken”, klonk het toen. En het moet gezegd dat de Economische Raad in zijn opzet slaagde. Aan de hand van een overzichtelijke structuur, die ook werd gebruikt bij de enquête, geeft de Werkgroep enquête, bestaande uit Lieven Bauwens, Kathleen Breusegem, Mark De Herdt, Geert De Rycker, Pieter Goudeseune, Dimitri Hoozee en Sandrien Timmerman, in een mooi naslagwerk weer wat er leeft bij ondernemend Maldegem. Ook expert lokale economie bij de provincie Oost-Vlaanderen en op dat vlak ook de verantwoordelijke ambtenaar in de gemeente is vol lof over Maldegem Werkt2.

Busverbinding

“Uit de enquête blijkt onder meer dat gekwalificeerd personeel vinden binnen alle sectoren een uitdaging is. Verder worden in het kader van een ondersteunend startersbeleid voor ondernemers zaken als een duidelijk gemeentelijk aanspreekpunt, infoverstrekking, doorverwijsfunctie, communicatie en begeleiding belangrijker gevonden dan louter financiële steun. Ook blijkt uit de enquête dat onze ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van wat er op dat vlak reeds wordt aangeboden. Daarnaast vinden ondernemers doorgaans dat hun zaak goed bereikbaar is met de auto, te voet of met de fiets, maar niet met het openbaar vervoer. Een vlotte en snelle busverbinding naar Aalter en Brugge wordt hierbij belangrijker gevonden dan naar Eeklo. Over het belang van een tramverbinding tussen Eeklo en Maldegem zijn de meningen verdeeld. Parkeergelegenheid bij de zaak wordt belangrijk gevonden en doorgaans ook als voldoende ervaren”, aldus ambtenaar lokale economie Peter Ameel.

Uit de enquête blijkt dat gekwalificeerd personeel vinden een uitdaging is

“Van de bevraagde ondernemers overweegt 23 procent uitbreiding, 26 procent is hier zeker van. Er is bijgevolg zeker behoefte aan ruimte om te ondernemen. Dit is volgens de bevraagden niet steeds mogelijk op de huidige bedrijfslocatie”, vult Lieven Bauwens aan. “Verder geeft 65,7 procent van de ondervraagden aan geen samenwerking met een school of enig opleidingsstatuut te hebben. Nochtans wordt dit door 56,9 procent als wenselijk ervaren. 57,8 procent zou bereid zijn hierin te participeren. Ook duurzaam ondernemen wordt belangrijk gevonden en krijgt ook meer en meer aandacht van de bevraagde ondernemers”, klinkt het. (MIWI)

Wens je een eigen exemplaar van het naslagwerk Maldegem Werkt2? Stuur dan een mailtje naar lokale.economie@maldegem.be.