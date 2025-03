Eclairs eten voor Kick Cancer

Mieke Vandaele uit Koolskamp startte begin dit jaar een opleiding tot Patient Expert. Als ze die heeft afgerond, gaat ze als vrijwilliger aan de slag bij Kick Cancer, een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Eén van de acties van Kick Cancer is de ‘Dag van de Eclair’ op 15 maart, waarbij de opbrengst van verkochte eclairs naar kankeronderzoek gaat.

In 2016 veranderde de wereld van Mieke Vandaele toen haar dochter kanker kreeg. Voor de rest van de familie is dat een afgesloten hoofdstuk, maar niet voor Mieke. “Ik weet nog heel goed dat ik na de diagnose overweldigd was. Ik had veel vragen en was continu op zoek naar informatie. Met de kennis die ik toen heb opgedaan en mijn ervaring, wil ik nu andere gezinnen helpen.” En dat gaat ze doen als Patient Expert. “In februari ben ik gestart met mijn opleiding”, weet ze. “De training bestaat uit verschillende onderdelen: een algemeen deel waarin je kennismaakt met de sociale kaart en de verschillende patiëntenverenigingen en daaropvolgend twee specifieke modules waarbij ingezet wordt op oncologie en kinderoncologie.”

Zoete traktatie

Na de opleiding gaat Mieke aan de slag als vrijwilliger bij Kick Cancer. “Ik kende Kick Cancer alleen van naam, maar toen ik me erin verdiepte, zag ik pas wat voor een mooie organisatie het is”, zegt Mieke. “Ze ondersteunen niet alleen patiënten en hun familie, maar werken ook aan structurele verbeteringen, zoals de terugbetaling van therapieën en ze werken specifieke projecten uit.”

Op zaterdag 15 maart vindt de Dag van de Eclair plaats. Bakkers en bedrijven in heel België doen mee met deze actie. “Als je die dag een eclair koopt bij een deelnemende bakker, gaat de opbrengst volledig naar Kick Cancer”, vertelt Mieke enthousiast. Ook in onze regio wordt de actie gesteund. “Ik werk al enkele jaren als salesmedewerker bij Dafco, een Ardoois bedrijf in veiligheidsgereedschappen voor industrie en brandweer en mijn werkgever was meteen enthousiast om deze actie van Kick Cancer te steunen. Niet alleen Dafco, maar ook de zusterbedrijven Metafox, Polet en De Pypere, die op dezelfde site in Ardooie gevestigd zijn, sloten zich aan bij dit initiatief en trakteerden op dinsdag 11 maart al hun werknemers op een heerlijke eclair van bakkerij Krist uit Koolskamp. “Het is hartverwarmend om te zien hoe mijn collega’s samenkomen rond zo’n mooi initiatief.” (LC)

Info: www.kickcancer.be