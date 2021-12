Echtpaar zorgt voor imposante kerstdecoratie in hun straat in Beitem

Rositta Dooms en haar man Philippe Lammers wonen al tien jaar in de Landmansstraat in Beitem (Roeselare). Sindsdien zorgen ze maar al te graag voor de kerstdecoratie in hun straat, die ieder jaar nog wat indrukwekkender wordt.

Hier en daar zie je al eens een verlichte kerstboom een straat of woonwijk versieren. In de Landmansstraat in Beitem gaat het er iets indrukwekkender aan toe. Sinds Rositta Dooms en haar man Philippe Lammers in de Landmansstraat wonen, verzorgen ze ieder jaar de kerstdecoratie in hun straat. Ze zijn klein begonnen, maar ieder jaar kwamen er enkele items bij, waardoor de bewoners en voorbijgangers nu, tien jaar later, van een uitgebreid kersttafereel kunnen genieten.

Hier heeft mijn man drie maanden lang, elke avond én in het weekend aan gewerkt

“Thuis waren we vroeger met zestien kinderen”, begint Rositta te vertellen. “Wij waren allemaal ieder jaar zo blij dat we de kerstboom mochten versieren met onze zelfgemaakte kerstballen. Dat was altijd heel speciaal voor ons. Kerst zit als het ware in onze genen: we zijn zo opgevoed en ik keek er dan ook ieder jaar opnieuw naar uit. We woonden trouwens op een boerderij, waarin alles in het thema van Sneeuwwitje en de zeven dwergen was versierd.”

“Om voortdurend in die feeërieke sprookjeswereld te leven, vind ik nog altijd fantastisch. Maar door gezondheidsproblemen zag ik het dit jaar eigenlijk niet meer zitten om opnieuw kerstdecoratie te maken voor in onze straat. Mijn man weet echter hoeveel waarde ik aan Kerstmis hecht en hij heeft dit jaar dan ook alles op eigen houtje klaargespeeld. Ik ben hem super dankbaar dat hij dat voor mij wou doen, want alleen zou ik er niet meer in geslaagd zijn. Uiteindelijk ben ik wel heel blij dat het toch nog gelukt is.”

Veel complimenten

Overdag werkt Philippe Lammers bij Keukens Vervan, maar de afgelopen drie maanden bekommerde hij zich iedere avond en tijdens het weekend telkens urenlang om de decoratie. Alles maakte hij zelf: van een sprookjesachtige slee tot een kerstbar, gevuld met feestelijke glazen en flessen. De highlight vormt de draaiplateau met poppen, die maar liefst vier meter breed en vier meter lang is, en waarop twee kindjes kunnen zitten.

Van 7 uur tot 8.30 uur ‘s morgens en van 17 uur tot 20.30 uur ‘s avonds staat de installatie aan. “Soms gebeurt het dat de kindjes daardoor te laat komen op school”, lacht Rositta. “Ook mijn metekindjes van acht en negen jaar zijn super enthousiast. Zij komen dan maar al te graag met hun volledige klas kijken. In ieder geval hebben we al verschrikkelijk veel complimentjes mogen ontvangen.”

Niet alleen hun straat hebben ze zoals altijd sfeervol versierd, ook van hun huis hebben ze een echt kerstparadijs gemaakt. “Onze kerstboom is enorm: hij reikt tot aan het plafond! Hij hangt trouwens vol kerstballen met foto’s van onze familieleden. De kasten zijn versierd met lichtjes, draaiende kerstdorpjes en een ijspiste. We hebben er dus alles aan gedaan om het zo gezellig mogelijk te maken, zowel binnen als buiten. Zeker de kerstdecoratie buiten willen we zo lang mogelijk laten staan. Mijn man heeft er zo veel werk in gestoken, we willen er dan ook graag nog even van genieten.”

(Sofie Missiaen)