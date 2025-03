E36 Shop verhuist van Tielt naar Hooglede

De E36 Shop verhuist van de Mariënhovestraat in Tielt naar de Olieslagerijstraat, een zijstraat van de Bruggesteenweg in Hooglede. Bij Lorenzo Vandenheede (41) kan je terecht met alle merken en zelfs rallywagens maar zijn specialiteit is de BMW E36. “Ik hoop dat de mensen van Roeselare ook zien dat het werken aan auto’s echt een passie is”, aldus Lorenzo.

Al op jonge leeftijd was Lorenzo gepassioneerd door auto’s. “Toen ik klein was speelde ik altijd met speelgoedauto’s en nu werk ik aan grote auto’s”, zegt Lorenzo. In 2011 opende hij een mobiele carwash maar na een auto-opleiding en het behalen van zijn diploma besloot hij de carwash af te bouwen en zich meer te focussen op de autohandel. Uit zijn voorliefde voor het model E36 van BMW ontstond de garagenaam de E36 Shop. “Ik kocht een BMW 36 cabrio, een auto uit de jaren ’90. Ik vind dat zo’n fantastische auto en ik wou graag mijn passie delen. Toen dacht ik: “ik moet proberen die auto’s te behouden”, vertelt Lorenzo.

Oorspronkelijk was de E36 Shop gericht op BMW’s maar nu focust de garage zich zowel op de BMW E36 als op de aankoop en verkoop van tweedehands wagens en het onderhoud van alle merken. “Als er een tweedehands wagen binnenkomt dan kan ik die eigenlijk volledig opkuisen. Van banden leggen tot het maken van een nummerplaat. Ik heb eigenlijk alles in huis om een auto volledig af te werken zonder dat ik beroep moet doen op externen”, zegt Lorenzo.

Rallyvelgen

In zijn vrije tijd is hij vaak terug te vinden bij rally’s. Tot één jaar geleden was hij zelf een rallypiloot. Door zijn intrede in de rallywereld kwam er veel vraag naar het bouwen en aanpassen van rallywagens. “Mijn ambitie is wel om een comeback te maken als rallypiloot. Misschien is dat iets voor volgend jaar of het jaar erna”, zegt Lorenzo. In het nieuwe pand krijgen ook de zelf ontworpen rallyvelgen een nieuwe adem. “In 2021 bracht ik samen met een partner, rallyvelgen op de markt onder het merk ‘Performance Wheels’. We zouden dat gamma graag uitbreiden naar velgen voor alle automerken”, zegt Lorenzo.

Showroom

Voor de liefde verhuisde Lorenzo naar Roeselare. De nieuwe garage in Hooglede verkleint die woon-werk afstand. “In de nieuwe zaak zullen de auto’s in een showroom staan. Alles is ook nieuw want ik heb heel veel zaken verkocht. Het zal volledig mijn goesting zijn”, zegt Lorenzo. De E36 Shop is vanaf 1 april terug te vinden in de Olieslagerijstraat 4/04 in Hooglede.