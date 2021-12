E-sport-presentatrice Eefje Depoortere verliest mama: “Alles gebeurde zo snel en totaal onverwacht”

De bekende e-sport-presentatrice Eefje Depoortere (33) moest maandag afscheid nemen van haar moeder, Heidi Hoppe uit Brugge. Het overlijden komt als een donderdag bij heldere hemel. “Ik kreeg niet eens de kans om afscheid te nemen.”

“Mijn moeder werd donderdag inderhaast overgebracht naar intensieve zorg”, klinkt het in een bericht dat Eefje Depoortere maandagnamiddag deelde op Twitter. “Ze stief enkele uren geleden. Alles gebeurde zo snel en totaal onverwacht. Ik kon haar niet eens meer zien om afscheid te nemen. Woorden schieten te kort om te omschrijven hoe gebroken ik ben. Ik weet niet wanneer ik terug zal zijn. Ik hou van jullie allemaal.”

My mother was rushed to intensive care on thursday. She passed away a few hours ago. Everything happened fast and completely unexpectedly. I couldn’t even see her to say goodbye. I am broken beyond words. I don’t know when I will be back. Love you all.