Dylan (30), de jongeman met beperking die uur in vrieskou moest wachten op bus, zegt nu ‘foert’ tegen De Lijn: “Ik neem voor alles de fiets!”

Herinner je je nog Dylan Derveaux (30), de jongeman met het syndroom van Down die vorig jaar een uur in de vriekou stond te wachten op de bus die niet kwam? Foert, zegt Dylan nu elke dag tegen De Lijn. “Ik neem wel de fiets.” “Het is voor ons elke dag een beetje loslaten, maar hij is zó blij met zijn vrijheid dat we de kopzorgen er graag bijnemen”, zegt mama Elsie.

Koffiehuis ‘Mokka en Meer’ in Deerlijk, de Spar in Sint-Lodewijk, en de Okay en Voedselbank in Zwevegem: vier zaken waar Dylan graag aan de slag ging. Voor hem een zinvolle dagbesteding die hem doet opfleuren en voor zijn ouders de vrijheid om zelf ook nog uit werken te gaan.

Maar daar dreigde vorig jaar rond deze tijd een abrupt einde aan de te komen, toen De Lijn een nieuw vervoersplan implementeerde waarin de belbus die Dylan nodig had om op het werk te geraken, geschrapt was.

Bus die nooit kwam

De ‘gewone bus’, dan maar? Dat bleek ook allerminst op wieltjes te lopen. Zo stond Dylan op een ijskoude januaridag een uur lang te wachten op een bus die nooit kwam. De ritten werden dus te onvoorspelbaar, waardoor Dylan een groot deel van zelfstandigheid kwijtraakte.

Uiteraard zijn we altijd wel ongerust, maar Dylan is zo blij met zijn vrijheid dat we de kopzorgen er graag bijnemen

“Dylan heeft het syndroom van Down en is op veel vlakken wat hulpeloos”, aldus mama Elsie De Troyer vorig jaar. “Hij kan niet lezen of schrijven, en kan maar moeilijk overweg met een gsm. We hebben lang met hem geoefend op het nemen van de bus en uiteindelijk is het gelukt, omdat er vaste uurroosters waren en vaste trajecten. Maar zoals het nu loopt, kan hij onmogelijk nog de bus nemen.”

“Hij is ooit eens op een verkeerde plek afgestapt en hij vond de weg naar huis niet meer. Toen heeft hij gelukkig wel mensen aangesproken die ons dan gebeld hebben, zodat we hem konden ophalen. Maar op dit moment houden we hem liever thuis, tot we zeker zijn dat de rit naar het werk zal verlopen zoals moet.”

Met de fiets

Goed zag het er allemaal dus niet uit, maar één jaar later blijkt dat Dylan meer dan zijn plan trekt. “Hij gaat nu overal naartoe met de fiets”, glimlacht mama Elsie. “En hij vindt het gewéldig!” Dylan zelf beaamt meteen met een grote glimlach: “Nu moet ik nergens meer op de bus wachten.”

“Hij heeft echt zijn zelfstandigheid terug”, vervolgt Elsie. “Het heeft even geduurd om zijn ritten samen in te studeren, maar het lukt. En nu wil hij niks anders meer. Na het werk kan hij nu ook meteen naar huis, zonder te moeten wachten op de bus. Regen en koude deren hem ook niet — wij liggen meer wakker van slecht weer dan hij. Als het regent, dan trekt hij gewoon regenkledij aan en springt hij de fiets op. De bus? Hij weigert om er nog één te nemen. Of toch die van De Lijn…”

De afstanden die Dylan met de fiets moet overbruggen, vallen ook goed mee. Zo is de langste rit er eentje van drie kilometer. Een eitje voor Dylan, die in zijn vrije tijd ook graag gaat mountainbiken op een vast parcours. “Maar voor ons is het elke dag een beetje loslaten”, zegt Elsie nog. “Dankzij een app kunnen we hem onderweg volgen, wat toch een beetje een geruststelling is. Uiteraard zijn we altijd wel ongerust, maar Dylan is zo blij met zijn vrijheid dat we de kopzorgen er graag bijnemen.”

(JM)