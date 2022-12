Dyana was zelf ooit vluchteling en helpt nu nieuwkomers: “Ik herken hun verhaal en uitdagingen”

Dyana Kassem is zes jaar geleden met haar Koerdische familie gevlucht uit Syrië. Sinds de opkomst van IS was het voor hen niet meer veilig. Ze verbleef met haar moeder en twee jongere zussen drie jaar in Turkije voor ze via gezinshereniging haar vader kon vervoegen in België. “We hebben in die tussentijd wel contact kunnen houden via videochat, maar ik was blij om weer samen te zijn.” Voor haar studies besloot Dyana om alleen in Kortrijk te wonen. Nu werkt ze bij Refu Interim, waar ze ooit zelf vrijwilliger was als nieuwkomer in België.

“In de eerste vijf jaar dat je in België bent, mag je volgens het systeem van gezinshereniging niet alleen wonen, maar moet je bij jouw referentiepersoon blijven, zijnde mijn vader. Dat wist ik niet. Als nieuwkomer moet je jaarlijks je identiteitskaart laten vernieuwen. Dus in mijn tweede jaar hier in Kortrijk lukte dat niet meer omdat ik de regels niet had gevolgd. Daardoor verviel mijn recht op verblijf via gezinshereniging. Ik was dus een tijdje sans-papier zonder dat ik dat doorhad!”

“Via een advocaat heb ik dan gelukkig asiel kunnen aanvragen en kreeg ik opnieuw verblijfsdocumenten, maar met een oranje kaart (een voorlopig verblijfsdocument in afwachting van een beslissing over de aanvraag, red.) mag je de eerste vier maanden niet werken of een studentenjob uitoefenen, alleen een opleiding volgen wordt toegestaan. Dat was net het begin van corona, toen alles werd stilgelegd, dus ging ik op zoek naar vrijwilligerswerk en leerde ik zo de vzw Refu Interim kennen.”

Voldoening

Refu Interim zoekt vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België en waarvan hun moedertaal niet Nederlands is. Als bruggenbouwer bereiden zij niet alleen de nieuwkomers, maar ook de organisaties voor op een samenwerking. Via vrijwilligerswerk wordt er ontmoeting gecreëerd met nieuwkomers en kunnen ze hun Nederlands oefenen, nieuwe mensen en plaatsen leren kennen, hun talenten inzetten of ontdekken. In de zomer van 2020 was Dyana twee maanden onthaalmedewerker bij de Warande. Na meer dan een anderhalf jaar sinds de asielaanvraag kreeg ze uiteindelijk opnieuw een geldige identiteitskaart.

“Ik ben eigenlijk heel trots op mezelf, zeker omdat ik ondertussen zoveel heb meegemaakt”

“Het was een heel moeilijk en ingewikkeld administratief proces”, verzucht Dyana. In de zomer van 2021 en 2022 was ze jobstudent bij Refu Interim. Met de hulp van haar ouders en eigen spaargeld kon Dyana de huur van haar appartement betalen. Sinds 4 oktober werd ze vast in dienst genomen bij Refu Interim en bevindt Dyana zich nu aan de andere kant van de organisatie. “Ik ben eigenlijk heel trots op mezelf, zeker omdat ik ondertussen zoveel heb meegemaakt. Het zorgt ervoor dat ik op mijn beurt de vrijwilligers, die voornamelijk uit het Midden-Oosten komen, goed kan helpen omdat ik hun verhaal en uitdagingen herken. Ik kan hen informeren en begeleiden en haal veel voldoening uit hun dankbaarheid.”

Refu Interim

Bij Refu Interim neemt Dyana de intakegesprekken af en schrijft ze de vrijwilligers in. Vervolgens brengt ze hen in contact met de partnerorganisaties, waarbij ze eerst een kennismakingsgesprek doorlopen, en begeleidt ze de vrijwilligers bij het proces. Soms moet Dyana optreden als vertaler als de nieuwkomer de Nederlandse taal nog niet machtig is. “We krijgen ook aanvragen binnen van organisaties en dan vraag ik aan onze vrijwilligers wie beschikbaar is en wil helpen. We zorgen ervoor dat iedereen op de juiste plaats terechtkomt, aansluitend bij hun achtergrondkennis of interesses.”

“Daarnaast organiseer ik ook sociale activiteiten voor de groep en geïnteresseerden. Dat kan gaan van optredens in de Budascoop en theatervoorstellingen in de Schouwburg tot bijvoorbeeld de Gentse Feesten deze zomer. Zo leren we onze vrijwilligers beter kennen, verstevigen we de groepsdynamiek en krijgen ze de kans om hun Nederlands te oefenen op een leuke manier.” De organisatie blijkt voor nieuwkomers een goede opstap te zijn in hun zoektocht naar een job. Zo krijgt Dyana ook mails van partners die op zoek zijn naar medewerkers. Daarnaast kunnen de vrijwilligers werkervaring opdoen in een sector waarin ze graag aan de slag willen gaan.

Mijn toekomst is hier

Dyana was 14 toen ze Syrië verliet en heeft intussen meer herinneringen opgebouwd in België dan in haar thuisland. “Ik denk dat mijn ouders misschien wel graag willen terugkeren later, maar ik zie de situatie niet goedkomen. Er is veel armoede. Het heeft voor mijn ouders ook geen nut om hun vastgoed in Syrië te verkopen, de verkoopprijs is veel te laag.”

“Maar mijn toekomst is hier. Ik woon graag in Kortrijk en ben van plan hier te blijven. Intussen heb ik ook mijn sociaal netwerk uitgebouwd en heb ik enkele favoriete adresjes zoals de Cubaan, B’Aristokat en Darband. Ik wil wel later nog iets doen in de modesector in bijberoep, want daar ligt nog steeds mijn passie, al kijk ik nu al op tegen het administratieve doolhof.” (lacht)