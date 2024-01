“Dweilen met de kraan open”: dierenasiel Rekkem probeert locatie te redden met crowdfunding

Het dierenasiel van Rekkem is in nood. De bouwvallige fermette waar zowel honden als katten worden opgevangen, staat op instorten en een oplossing vinden lijkt moeilijker en moeilijker te worden. Door middel van een crowdfunding proberen de vrijwilligers nu de plek te redden. “Het is dweilen met de kraan open!”

Water dat langs alle kanten naar binnen loopt, kennels die met lapmiddelen operationeel worden gehouden en een dakstructuur die niet meer te redden lijkt. De toestand van het gebouw van De Knuffelpootjes, het dierenasiel van Rekkem, is ronduit dramatisch. “Het is een publiek geheim dat onze gebouwen al langer dan vandaag dringend nood hebben aan renovatiewerken. Ondertussen blijven de problemen zich opstapelen en staat het water ons aan de lippen.” Camille Claerhout (22) en Ulricke Veranneman (25), beiden aan de slag als vrijwilligers, weigeren echter om de handdoek in de ring te gooien. “Kwatongen durven al snel zeggen dat we het hier maar moeten sluiten, want er zijn andere en veel modernere asielen. Als je weet dat ze allemaal met ellenlange wachtlijsten zitten, wat zouden ze dan plots plaats hebben voor onze dieren? Ook hier moeten we dagelijks honden en katten weigeren, omdat er gewoon geen plaats is. Op dit moment verblijven hier ongeveer 30 dieren en zijn er nog een aantal die bij gastgezinnen logeren.”

Crowdfunding

Om de situatie in de uithoek van de LAR, waar het asiel gelegen is, te keren werd een crowdfunding op poten gezet. “De hoogste nood is nu het dak en het renoveren van de kennels. We hebben ondertussen al een vakman naar het dak laten kijken en het verdict was duidelijk: compleet rot. De eigenaars van het gebouw weigeren nog werken uit te voeren en ook bij het stadsbestuur blijft het oorverdovend stil. We moeten het dus zelf zien op te lossen, maar dat gaat bakken vol geld kosten. Nu al moeten we iedere euro in twee bijten om nog maar aan de basisbehoeften te kunnen voldoen.”

Dat het dierenasiel een noodzakelijke rol speelt in het dierenwelzijn, wordt duidelijk wanneer de cijfers worden bekeken. “Dagelijks krijgen we nog vragen om honden op te vangen, op piekmomenten zelfs tientallen per week. Vooral Mechelaars worden gedumpt. Mensen zien dergelijke honden trucjes uitvoeren op sociale media en halen er dan ook maar eentje in huis. Na een paar maanden beseffen ze dat dit heel wat training vraagt en moet de hond opnieuw vertrekken.”