Dwars door Vlaanderen start dit jaar op het Stationsplein in Roeselare

De 76ste editie van Dwars door Vlaanderen, die zal plaatsvinden op woensdag 30 maart 2022, ondergaat een kleine metamorfose. Door van de werken aan het nieuwe stadhuis en wegeniswerken werd een nieuw startconcept en wedstrijdparcours uitgewerkt.

De start van de wielerklassieker ‘Dwars door Vlaanderen’ is een niet te missen kans voor elke wieler- en koersliefhebber in onze Stad! De wedstrijd kent een lange en rijke traditie en wordt georganiseerd de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen. In de voorbije edities was de voorstelling van de renners en de start van de wielerwedstrijd op de Grote Markt en werden de omliggende centrumpleinen ingenomen als parking voor de wielerploegen.

Stationsplein

Door de werken aan het nieuwe stadhuis en wegeniswerken werd een nieuw startconcept en wedstrijdparcours uitgewerkt. De voorstelling van de renners en de start van de wedstrijd wordt dit jaar georganiseerd op het Stationsplein vanaf 10.30 uur. De ploegen staan opgesteld in het stadscentrum, meer bepaald op de Grote Markt, het Polenplein en de Sint Alfonsusstraat. De locaties worden verbonden met elkaar door de Ooststraat, waar de renners op en af rijden tussen de verschillende locaties.

“De Stad der Wereldkampioenen zijnde verwelkomen we terug de kleurrijke koerskaravaan voor de start van Dwars door Vlaanderen en zorgen we met deze metamorfose voor gezelligheid en koersplezier in het volledige centrum van de stad”, aldus schepen José Debels.

Het wedstrijdparcours is ook gewijzigd. De officieuze start van de wedstrijd is in de Gasstraat om 12.15 uur. De renners rijden doorheen het centrum, langsheen Koers, de Grote Markt en de Ooststraat. De officiële start is ter hoogte van het Kruispunt Ardooisesteenweg met de Zwaaikomstraat.

Bij het uitwerken van dit vernieuwde concept werd rekening gehouden met:

Het bekomen van maximale koersbeleving in het centrum van de Stad, door o.a.:

parkeren van de ploegen in het centrum.

creëren van koersbeleving op de pleinen in het centrum en op het Stationsplein.

het voorzien van een rennerscorridor in de Ooststraat.

passage van de wedstrijd door het centrum en langs Koers.

Een vlotte mobiliteitsdoorstroming in het stadscentrum gedurende de voormiddag en een minimale impact op de mobiliteit, zowel tijdens de voormiddag als over de middag.

Een vlotte en efficiënte organisatie, doordat o.a.

alle locaties zich op een geringe afstand van elkaar bevinden.

alle parkings zich op wandelafstand van de startlocatie bevinden.

Dit jaar wordt de wedstrijd georganiseerd op woensdag 30 maart 2022.