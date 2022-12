Dwaallichtjestocht in Staden lokt bijna 500 deelnemers

Op het Stadense gehucht De Vijfwegen organiseerde de ouderraad van Vrije Basisschool De Brug afdeling Vijfwegen op tweede kerstdag zijn traditionele ‘Dwaallichtjestocht’. Die lokte bijna 500 avontuurlijke wandelaars.

“Onze Dwaallichtjestocht kon door corona twee jaar niet plaatsvinden”, weet woordvoerder Filip Wouters. “We werkten voor het eerst ook met voorinschrijving. Dat bleek geen belemmering om naar de tocht af te zakken, want we mochten bijna 500 deelnemers verwelkomen. Die dienen door de velden hun weg te zoeken door middel van lichtkristallen die zich op het parcours bevinden. Een zaklamp is dan ook een onmisbaar attribuut om de kristallen op te sporen. Het parcours was ongeveer zeven kilometer lang en was door de weersomstandigheden op bepaalde plaatsen behoorlijk uitdagend. Er was ook een kortere tocht voor kinderen voorzien.”

“De deelnemers konden nadien bij een drankje en een hapje bijpraten in onze winterbar. De opbrengst van de Dwaallichtjestocht komt ten goede aan de kinderen en de school. We plannen voor volgend jaar alvast een nieuwe editie van de Dwaallichtjestocht.”