Duurzame toekomst voor Seizoenswijk in Kuurne dankzij participatief project

Brede straten, verharde voortuintjes en weinig energiezuinige woningen: Ze typeren vaak de Vlaamse naoorlogse woonwijken. Ook de Seizoenswijk in Kuurne is zo’n wijk, maar binnenkort komt daar verandering in gezien het afgelopen jaar de bewoners werden uitgenodigd om te reflecteren over de toekomst van hun woning en hun buurt.

“Samen met enkele projectpartners zoals de Intercommunale Leiedal, W13, Universiteit Hasselt, Howest, Logo Leieland en IGS Woonwijs gingen we het afgelopen jaar met de bewoners van de wijk grondig in dialoog”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “Dit leverde een zee aan informatie op. De meeste bewoners wonen immers graag op de Seizoenswijk en willen er dan ook zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Een van de opmerkingen die we meermaals te horen kregen was of er een mogelijkheid bestond om het wijkgevoel van weleer terug te brengen. Daarnaast smachten de bewoners van de Seizoenswijk ook naar meer groen en zit- en speelhoekjes.”

Werken

Momenteel worden eveneens op de woonwijk werken uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk zodat in de toekomst de mogelijkheid kan geboden worden om een eigen laadpaal te plaatsen. “Opmerkelijk was alvast tijdens de bevraging hoe milieubewust de bewoners reeds aan het denken waren”, gaat schepen Annelies Vandenbussche verder. “Om daarop in te spelen bieden wij hen nog tot 31 maart de kans om in te tekenen op diverse groepsaankopen die gaan van het plaatsen van nieuwe PVC ramen, over zonnepanelen, dakisolatie en een zonneboiler. Daarnaast willen we ook te tegemoet komen om onbenutte ruimte in te vullen. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de rotonde ter hoogte van de Lentedreef. Binnenkort zal de lijnbus van De Lijn de Seizoenswijk niet meer aandoen, waardoor dit een beetje overbodig zal worden. Het stukje weg dat zo onbenut zal blijven kan bijvoorbeeld omgevormd worden tot een grote groenzone, wat dan weer de ontharding ten goede komt!”

Universiteit

Het traject mikte enerzijds op mogelijke duurzame veranderingen, anderzijds op het uittesten van een toegankelijke informele methode om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken. Daarin experimenteerden ze met een ‘resident’: onderzoekster Lieve Custers van de Universiteit van Hasselt. “Voor het onderzoek trok ik twee weken lang op pad in de wijk om tijdens een gezellige koffieklets bij de bewoners thuis of op visite in mijn tijdelijke caravan te praten over ruimtelijke en sociale uitdagingen op schaal van de wijk en van de individuele woning. De bewoners konden daarbij aangeven wat ze belangrijk vonden of misten binnen de wijk. Uit de gesprekken en een aanvullende bevraging waarop 41 gezinnen ingingen, gaf de buurt aan vooral te willen inzetten op energiezuinigheid, vergroening en levenslang wonen, waarmee we nu aan de slag kunnen gaan.”

Charter

Woensdagavond kon eveneens door de bewoners een charter getekend worden om deel te nemen aan de groepsaankoop. De eerste bewoner die trots het charter ondertekende was Peter Carly (56) die reeds 52 jaar woonachtig is op de Seizoenswijk. “Ik dacht al een tijdje om het dak van mijn woning te laten isoleren, maar het was er nog nooit echt van gekomen”, vertelt Peter. “Nu de kans wordt geboden om dit te doen via een groepsaankoop en dus ook aan een lager tarief wil ik niet langer meer wachten en onderteken ik met heel veel plezier dat charter. Gezien de onzekerheid over de energieprijzen is dit zeker een goede investering waar ik lang plezier zal van hebben.”

Pilootproject

De Seizoenswijk in Kuurne was in dit verhaal pilootwijk in een project dat in de regio straks nog in de Europa- en Kouterwijk in Zwevegem en in een deel van Sint-Lodewijk in Deerlijk zal lopen. “In dit project heeft Leiedal de ambitie om de burger op een laagdrempelige manier, van onderuit, te laten nadenken over duurzaam ruimtegebruik”, verduidelijkt Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur van Leiedal. “Daarnaast kunnen ze ook dienen als inspiratiebron voor soortgelijke naoorlogse woonwijken binnen en buiten de regio.” In afwachting van de aanleg van de extra groenzones werden reeds een viertal kweekbakken geplaatst op de rotonde waar de bewoners vrij kruiden, fruit en bloemen kunnen in kweken. (BRU)