Duurzame tassen dankzij Ardo en Tordale

Ardo, het bekende Ardooise bedrijf voor vriesverse groenten, kruiden en fruit, heeft voor een mooi project de handen in elkaar geslagen met Tordale, de Torhoutse organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen werd er een stap gezet richting een duurzamere en meer inclusieve wereld.

Oude beursdoeken van Ardo kregen een tweede leven als unieke tassen, volledig in de lijn van de Global Recycling Day op 18 maart. Het project past in Ardo’s ambitie om afval te verminderen, te hergebruiken en te recycleren.

Dankzij Naaicafé

“In totaal werden van de beursdoeken meer dan honderd zogenoemde totebags gemaakt door het Naaicafé van Tordale”, zegt Stephanie Cobbaert, de duurzaamheidscoördinator van Ardo. “Dat Naaicafé is een knap initiatief waarin Tordale-cliënten hun creatieve vaardigheden ontwikkelen en tegelijkertijd bijdragen aan duurzame projecten, zoals het verminderen van plastic zakjes bij het winkelen. Inclusie en duurzaamheid gaan er hand in hand. Tordale biedt flexibele, op maat geserveerde ondersteuning op het gebied van wonen, leren, werken en ontspannen. De voorziening heeft ook bijzondere aandacht voor mensen met autisme en gedrags- en emotionele problemen. Dankzij onze samenwerking werd niet alleen afval omgezet in waardevolle nieuwe producten, maar kregen de cliënten ook de kans om actief bij te dragen aan de samenleving. Op die manier spelen ze een rol van betekenis.”

Voor De Warmste Week

De medewerkers van Ardo zullen de kans krijgen om een van de exclusieve tassen aan te schaffen. Aangezien de totebags van voormalige beursdoeken gemaakt zijn, houden de prints verband met groenten, kruiden en fruit. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de De Warmste Week 2025. Het is dus de bedoeling het goede doel te steunen.

“Met dit project bereiken we duurzaamheid én sociale impact”, aldus nog Stephanie. “Zo bouwen we samen aan een groenere planeet en streven we een warmere samenleving na. De samenwerking met Tordale is ons uitstekend bevallen.” (JS)