Duurzaamheid met chocoladetoets: een smakelijke combinatie

Duurzaamheid, verwerkt met een heerlijke chocoladetoets, overgoten met een West-Vlaams sausje. Chocolaterie Vandenbulcke ondertekende het Beyond Chocolat charter, waardoor het bedrijf de visie op de toekomst van de chocoladeindustrie kracht heeft bijgezet.

Duurzaam, ecologie en eerlijk. Het zijn woorden die anno 2022 bijna steevast naar voren worden geschoven als de nieuwe trendtermen binnen de wereld van marketing. Voor Chocolaterie Vandenbulcke, die de afgelopen jaren naam en faam verwierf met hun uiterst verfijnde chocoladeproducten, blijft het niet louter bij holle woorden.

In bijzijn van Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe plaatste CEO Jelle Vandenbulcke zijn handtekening onder het Beyond Chocolat charter. Het initiatief, dat mede door de Belgische overheid tot stand werd gebracht, moet chocoladeproducenten bewuster laten omgaan met niet alleen de grondstof maar eveneens het volledige productieproces.

Strijd tegen ontbossing

“Chocolade is een heerlijk product maar als producent mogen we niet naast onze verantwoordelijkheden kijken”, glunderde de CEO. “Onze voetafdruk moet zo klein mogelijk blijven en ook de cacaoboeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun grondstoffen. Daarnaast moeten we ook actief strijden tegen de ontbossing op en rond de plantages. We hebben steeds onze schouders onder dergelijke initiatieven gezet, iets wat we vandaag officieel kunnen maken.”

De afgelopen jaren investeerde de chocoladeproducent al fors in uiterst moderne productielijnen, die verspilling maximaal reduceren. “6 miljoen euro is een bedrag dat ongetwijfeld nog verder zal stijgen”, klonk het nog. “Van de productie tot de verpakking, duurzaamheid is de norm. 1.400 zonnepanelen zorgen voor de helft van onze elektriciteitsnoden en door de investeringen konden we niet alleen onze ecologische afdruk reduceren, we creëerden ook werkgelegenheid. Ook op het terrein vertaalt zich dat in concrete resultaten. Jaarlijks wordt meer dan 14 miljoen ton aan cacaovruchten geoogst, waarvan 10 miljoen bij het afval terecht komt. Door aangepaste productielijnen die vooral rond upcycling werden opgebouwd, kunnen we die afvalberg gaan reduceren.”

Praline Cabosse

Chocolaterie Vandenbulcke liet zich eerder dit jaar op de internationale markt nog duidelijk gelden, toen hun nieuwe praline ‘Cabosse’ een prestigieuze prijs in de wacht sleepte. “De Cabosse was ons voorbeeld van hoe kwaliteit, smaak en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan”, sloot de CEO af. “Door het vruchtvlees van de cacaoboon te gaan verwerken, iets wat meestal wordt weggegooid, konden we een nieuwe en vooral erg lekkere smaak ontwikkelen. We hebben er onze tijd voor genomen maar we zijn blij te kunnen zeggen dat de Cabosse voortaan verkrijgbaar is in de supermarkten.”