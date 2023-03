Duurzaam Brugs woonproject: aardwarmte tanken op 150 meter diepte

Op de site van het voormalige VTI in West-Brugge zijn de boorwerken aan de gang voor het grootste residentieel BEO-veld van West-Vlaanderen. Een gespecialiseerde firma zal de komende twee maanden 120 keer liefst 150 meter diep in de grond boren om warmtelussen te creëren.

Via dit BEO-veld, een groot ondergronds reservoir waar aardwarmte kan worden getankt en opgeslagen, zullen de 135 gezinnen van de nieuwe stadswijk Boevrie hun woning verwarmen en afkoelen. “Door te kiezen voor geothermie zullen de bewoners samen 100 ton minder CO2 uitstoten. Om zo veel broeikasgassen uit de lucht op te nemen heb je anders 5.000 bomen nodig”, zegt Steven Langenaken, Project Manager bij projectcoördinator Steenoven.

102 flats

Nadat de leerlingen van het Vrij Technisch Instituut een nieuw onderkomen gevonden in een nieuwe campus vlakbij het station, startte in september 2022 de sloop van de oude gebouwen. Op die site langs de Boeveriestraat komt Boevrie, het belangrijkste binnenstedelijk woonproject in jaren. Boevrie is een ontwikkeling van Boeverie NV (Baltisse, Heeminvest en Clarebout) met 102 appartementen, 25 eengezinswoningen, acht stapelwoningen (compactere woningen voor jonge starters, alleenstaanden) en één kantoorruimte.

Zo zal het project er in 2026 uuitzien. © BeReal/Steenoven

Ontwikkelaar Baltisse en projectcoördinator Steenoven zetten op de site van Boevrie maximaal in op hernieuwbare energie en moesten daarvoor heel inventief te werk gaan. De panelen zouden immers het aanzicht en zo de uitstraling van het historische erfgoed verstoren. Om in dit project niet af te wijken van het origineel karakter van de Brguse binnenstad worden geen zonnepanelen toegepast maar werd gezocht naar andere duurzame oplossingen.

Een zicht uit de lucht. © JVM

“We doen er alles aan om dit woonproject perfect te laten passen binnen het Unesco-gebied, met maximale aandacht voor duurzaamheid. We kiezen daarom doelbewust voor een BEO-veld, dat staat voor Boorgat Energie Opslag. Het is met voorsprong de meest duurzame en CO2-neutrale energiebron. Door de vorm van Boevrie – een grote ondergrondse parkeergarage met daarop compacte gebouwen, is bodemenergie de aangewezen en meest efficiënte manier om duurzaam te verwarmen”, verduidelijkt Steven Langenaken.

Ondergronds reservoir

Een BEO-veld is een groot ondergronds reservoir waar aardwarmte kan worden getankt en opgeslagen. Om die aardwarmte te ‘tanken’, moet een gespecialiseerde firma 120 lussen verticaal tot 150 meter diep boren. Dat is anderhalve keer het Brusselse Atomium, dat 102 meter hoog is, of bijna twee keer het Brugse Belfort (83 meter) .

De pompen aan het werk © BeReal/Steenoven

In die 120 geboorde putten komen 36 kilometer aan leidingen die via een lus weer naar boven komen tot aan de individuele warmtepompen. Door die buizen vloeit een mengsel van het antivriesmiddel glycol en water. Op grote diepte neemt het mengsel de constante temperatuur over van de aardbodem, die gemiddeld 10 tot 12 graden bedraagt. Daarna wordt in de warmtepomp de warmte van het mengsel via een warmtewisselaar overgedragen naar het intern leidingsysteem en verder opgewarmd naar 40 graden, geschikt voor vloerverwarming, of tot 60 graden voor sanitair water. In de zomer zorgt het leidingnet van de vloerverwarming ervoor dat er koel water circuleert en de appartementen en woningen passief gekoeld worden.

185 garages

De boorwerken startten in de tweede helft van februari en zullen twee maanden in beslag nemen. Aansluitend begint de aannemer met de kelder uit te graven en de ondergrondse garage te bouwen. Daar komen 185 garages en garageboxen, 210 fietsplaatsen en 118 bergingen.

Een overzicht van de werf. © BeReal/Steenoven

Op de volledige site van 11.700 vierkante meter voorziet de projectontwikkelaar zeven groene pleinen die de woningen met elkaar verbinden en volgens Steven Langenaken de typische Brugse uitstraling versterken: “Met het station, ’t Zand, het concertgebouw en het park op slechts vijf minuten wandelen bevindt Boevrie zich op een echte toplocatie. Dat vertaalt zich dan ook in de verkoop. Nog voor de boorwerken begonnen, zijn al bijna 60 procent van de woningen en appartementen verkocht. Als alles volgens plan verloopt zal Boevrie eind 2026 de eerste bewoners verwelkomen.”

Walt Disney

Urbanitieschepen Franky Demon is tevreden: “Ik vind het mooi dat dit energieproject nu op de plaats komt waar voorheen het VTI gevestigd was. Heel wat leerlingen volgden hier immers techniekopleidingen. Sommigen onder hen zijn ondertussen misschien in de materie van duurzame energie gespecialiseerd. Daarmee is de cirkel eigenlijk rond en wordt de geschiedenis ook in de toekomst voor een stuk meegenomen.

“Walt Disney zei ooit ‘Je kunt ontwerpen en creëren en de meest prachtige plek in de wereld bouwen. Maar je hebt mensen nodig om de droom waar te maken.’ Ik wil dan ook iedereen bedanken die aan dit project meewerkt. Samen realiseerden we een duurzaam stukje Brugge”, aldus Franky Demon.



