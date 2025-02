Durvers trotseren het ijskoude water in Izegem

De Izegemse IJsberen organiseerden zondagmorgen hun tweede winterduik. Ze doken met verschillende leden en sympathisanten het ijskoude water van het Izegemse buitenzwembad in. Na de duik kon iedereen zich verwarmen aan een heerlijke maaltijd en gezellig napraten.

De Izegemse IJsberen organiseerden vorig jaar voor de eerste keer een winterduik in het Izegemse zwembad. Die eerste editie werd gesmaakt en deze morgen doken ze opnieuw met heel wat mensen het koude water van het buitenbad in. Voor de groep het koude water trotseerde, gingen ze eerst een uur opwarmen. “Die opwarming is best belangrijk om het lichaam voor te bereiden op de koude temperaturen”, vertelt Jocelyne Dierickx Visschers van de IJsberen. “We gingen met de groep een uur sporten om dan te eindigen aan het buitenbad.”

Mooie opkomst

Wie het aandurfde, kon zich inschrijven voor de duik en dat deden om en bij de zestig mensen. “We zijn heel blij met dat mooie aantal natuurlijk, het is opnieuw een groot succes”, weet Annelies Schelpe van de Sportdienst. “Het was net als vorig jaar een mooie mix van mannen en vrouwen, jong en oud. IJsberen is voor iedereen.”

Jocelyne is wekelijks present in het zwembad als de IJsberen gaan zwemmen. “We hebben een mooie groep van ongeveer dertig mensen bij de IJsberen. Wekelijks komen we samen om een frisse duik te nemen. We starten de eerste zondag van oktober en gaan zo door tot met Pasen als het wat warmer wordt. Een hele fijne en gezonde sport.”

Geen nieuwjaarsduik

Met de winterduik laten ze mensen kennismaken met ijsberen. “Sommige steden hebben een nieuwjaarsduik, maar we vinden januari al zo’n drukke maand. Vandaar dat we kiezen voor een winterduik wat later op het jaar”, weet Jocelyne. “Mensen die de smaak te pakken hebben, zijn meer dan welkom om eens langs te komen op een zondag. Wie interesse heeft, kan mij altijd bellen op 0475 36 67 80 voor meer inlichtingen.” (MV)