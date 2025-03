Dure verhuis voor Zonnegloed-berenwelpjes Nanuq en Malenky naar nieuw verblijf: “Maar wij doen alles voor onze dieren”

Karel Ackaert en zijn echtgenote Lieve, de zaakvoerders van dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren, bevinden zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk waar ze de nieuwe verblijfplaats voor de berenwelpen Nanuq en Malenky bezoeken. Het geschatte transport naar hun nieuwe verblijf Wildwood Devon (VK) zou 10.245 euro kosten en daarvoor kan De Zonnegloed financiële steun gebruiken.

De jonge beren Nanuq en Malenky, geboren in opvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren, moeten noodgedwongen verhuizen. “Hoewel alles geprobeerd is om hen in België te houden, zorgen wettelijke beperkingen ervoor dat hun welzijn op lange termijn niet gegarandeerd kan worden. De enige oplossing is een zorgvuldig voorbereid transport naar Wildwood Devon in het Verenigd Koninkrijk, maar daarvoor is financiële steun nodig”, zegt oprichter Karel Ackaert. Momenteel verblijft hij er met zijn echtgenote Lieve om het nieuwe verblijf met eigen ogen te ontdekken.

Oorlog in Oekraïne

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. Beren Sandra en Tishka moesten vluchten uit een Oekraïense dierentuin, waar ze vastzaten te midden van hevige bombardementen en oprukkende troepen. “Toen reddingswerkers eindelijk toegang kregen, werd ze geëvacueerd naar Polen, samen met duizenden andere vluchtelingen. Na omzwervingen door verschillende noodopvanglocaties, vond ze uiteindelijk een veilige thuis bij ons in oktober 2022. Tegen alle verwachtingen in beviel ze hier van haar twee welpjes – een onverwacht, maar prachtig symbool van hoop te midden van de chaos van oorlog. De welpjes Malenky en Nanuq werden geboren op 16 januari 2023.

De geboorte van de welpjes was een verrassing voor De Zonnegloed. © LBR

Voorbeeldig karakter

“De jonge beren groeiden op tot speelse, nieuwsgierige dieren met een voorbeeldig karakter. Maar nu ze groter worden, is duidelijk geworden dat ze niet bij ons kunnen blijven. Ondanks de aankoop van extra grond, verhinderen strikte wetgeving en vergunningseisen dat de benodigde aanpassingen, zoals veilige omheiningen en watervoorzieningen, gerealiseerd kunnen worden”, legt Karel uit.

“Om het transport zo stressvrij mogelijk te laten verlopen, moeten gespecialiseerde transportmiddelen, ervaren begeleiders en veterinaire ondersteuning worden ingeschakeld”

Na uitgebreid onderzoek is Wildwood Devon in het Verenigd Koninkrijk gekozen als de beste nieuwe thuisbasis voor Nanuq en Malenky. “Als definitief opvangcentrum was dit natuurlijk een moeilijke beslissing om te nemen, maar we doen altijd wat het beste is voor onze dieren. Dit natuurpark biedt ruime natuurlijke leefgebieden en de mogelijkheid voor de twee jonge beren om op te groeien tussen soortgenoten. Hier krijgen ze de ruimte en zorg die ze nodig hebben voor een gezond en gelukkig leven.”

Complexe en dure verhuizing

“Het transport van twee jonge beren is een uitdagende en dure onderneming. Om het zo stressvrij mogelijk te laten verlopen, moeten gespecialiseerde transportmiddelen, ervaren begeleiders en veterinaire ondersteuning worden ingeschakeld. Bovendien brengt de grensovergang ook administratieve en logistieke uitdagingen met zich mee.”

De totale kosten voor dit transport zijn aanzienlijk en overstijgen de middelen van De Zonnegloed. Het bedrag wordt geschat op 10.245 euro om de berenwelpen Nanuq en Malenky veilig te verhuizen.

De Zonnegloed doet nu een oproep aan het publiek om hen financieel te ondersteunen. “Wij doen altijd alles voor onze dieren en laten hen nooit in de steek. Dit transport is noodzakelijk om Nanuq en Malenky een positieve toekomst te geven, en we willen het zo goed mogelijk laten verlopen. We hopen op de steun van het publiek om dit mogelijk te maken.”