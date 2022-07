Durabrik schenkt 2.000 euro aan twee Damse goede doelen

De bekende bouwgroep Durabrik overhandigde recent cheques ter waarde van elk 1.000 euro aan Toontjeshuis Gedreven in Moerkerke en vzw Oranje in Sijsele. De schenkingen kaderen binnen het ‘een hart voor mensen’-project waarbij het bouwbedrijf voor elk nieuwbouwproject een bedrag geeft aan een lokaal goed doel.

Voor Moerkerke, waar Durabrik in de Middelburgsesteenweg zeven woningen in een landelijke stijl bouwt, werd dus gekozen voor Toontjeshuis Gedreven. Dit initiatief ontstond vanuit een nijpend tekort aan aangepaste woonvormen voor mensen met een beperking. In het Toontjeshuis in Moerkerke zullen zo’n 12 mensen kleinschalig kunnen samenwonen. Toontjeshuis Gedreven begeleidt de groep en organiseert zorg en ondersteuning waar nodig.

Serre

Voor Sijsele, waar Durabrik in zowel Stakendijke als Hoge Akker 30 woningen neerpoot, werd gekozen voor de vzw Oranje als goed doel. Oranje bouwt aan een open samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt en daarbij richt het zich tot alle personen met een beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Specifiek in Sijsele wil Oranje een serre plaatsen op zijn terrein waar zowel de cliënten als de buurtbewoners samen de handen uit de mouwen kunnen steken om iets te creëren. (PDV)