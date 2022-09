Duo Rode Kruis Tielt trekt voor derde keer met hulpgoederen én met ambulance naar Oekraïne

Zaterdag 17 september vertrekken Filip Ledoux en Marc Wittevrongel uit Tielt in alle vroegte voor de derde keer met twee tot aan de nok gevulde voertuigen met hulpgoederen richting de Oekraïense grens. Een van die voertuigen is een ambulance, die daar zal blijven en ingezet zal worden aan het front.

Bij de laatste levering van hulpgoederen vroegen Filip Ledoux en Marc Wittevrongel de hulporganisatie ter plaatse waarmee ze hen in de toekomst nog van dienst konden zijn. Het was voor de heren dan ook even in de haren krabben toen het woord ‘ambulances’ viel. Hulpgoederen verzamelen is één ding, maar een ambulance vinden om weg te schenken, ligt iets minder voor de hand.

“Tijdens de terugreis daagde ons echter plots dat de Rode Kruis-afdeling van Oostrozebeke in het verleden had laten verstaan dat ze hun 19 jaar oude, maar goed onderhouden ambulance wilde wegdoen. Enkele telefoontjes later was de deal rond, waardoor de ambulance binnenkort een nieuw leven krijgt in Oekraïne. Gezien de leeftijd van de wagen zal de ambulance waarschijnlijk ingezet worden aan het front, waar hij voornamelijk gebruikt zal worden voor de repatriëring van gewonde soldaten”, aldus Filip en Marc.

Ook een hometrainer

Leeg zal de wagen in elk geval België niet verlaten. Apotheker Tom Vandemaele uit Oostrozebeke lanceerde vroeger al een oproep naar zijn collega’s en wist zo een groot aanbod van medicijnen te verzamelen. Medicijnen die via het interne bevoorradingssysteem van Febelco uit heel het land een weg vonden naar het verzamelpunt. “Het verste pakket van geschonken medicijnen is afkomstig uit Luxemburg. Naast medicijnen gaan er ook tenten en andere hulpgoederen mee, zelfs een hometrainer voor revalidatietoepassingen. Om na het afleveren van de ambulance terug te kunnen keren, zullen we beiden met een voertuig de reis van meer dan 1.600 km aanvatten. Hierdoor kunnen er wel meer goederen meegenomen worden, maar het maakt de verplaatsing iets lastiger.”

Medimost

De heren hopen in de loop van zondagnamiddag in Polen aan te komen en dicht bij de Oekraïense grens hun goederen te overhandigen aan de vrijwilligers van Medimost. Het was de vrouw van Filip, die zelf van Poolse afkomst is, die de organisatie wist te vinden. “Zoekopdrachten naar lokale hulporganisaties via Engelse termen leveren meestal enkel contactgegevens op van grotere organisaties. Het was echter de wens van de Tieltse Rode Kruis-afdeling om samen te werken met een kleinere organisatie die dichtbij de bevolking stond. Met gerichte in het Pools geformuleerde zoekopdrachten kwamen we terecht bij de vrijwilligerswerking van Medimost.”

“Medimost is een organisatie die voor de oorlog Oekraïense verpleegkundigen tewerkstelde in Polen, maar door het uitbreken van de oorlog meer wou doen voor de Oekraïense bevolking. Momenteel hebben ze een hele vrijwilligerswerking uitgewerkt om zo in Oekraïne zelf hulp te gaan bieden. Op die manier bestaat de zekerheid dat onze hulpgoederen dinsdag al gesorteerd worden en opnieuw verpakt op de noodzakelijkste locaties in Oekraïne geleverd worden.” (WME)