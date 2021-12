Duizenden Kortrijkzanen dreigen in moeilijkheden te komen door hoge energiefactuur: gloednieuw Energiefonds moet dat voorkomen

In Kortrijk is woensdag het nieuwe Energiefonds gelanceerd, een lokaal initiatief waarmee de stad haar inwoners financieel en preventief wil helpen bij het betalen van de almaar oplopende energiefacturen. “Sommige gezinnen ontvangen voorschotfacturen die drie keer hoger liggen, en het is bang afwachten op de afrekening. Wij willen niet toekijken hoe duizenden inwoners in de problemen dreigen te komen”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit). Vanaf 2022 wordt er 250.000 euro voorzien, onder meer voor financiële tussenkomsten.

Gepensioneerden, alleenstaande ouders, mensen zonder werk of gezinnen die een tegenslag kregen te verwerken. De stijgende energieprijzen verhogen de druk op de financiële situatie van vele duizenden Kortrijkzanen aanzienlijk. Mensen die er nu nog net in slagen om de eindjes aan elkaar te knopen, dreigen in de problemen te komen. De aanvraag tot faillissement van de Vlaamse Energieleverancier eerder deze week toont in dat opzicht nog maar eens hoe zwaar de energiemarkt onder druk staat.

“Gezinnen ontvangen voorschotfacturen die soms drie keer hoger zijn dan voordien. En dan is het nog bang afwachten tot de eindafrekeningen”, zegt Kortrijks schepen Philippe De Coene (Vooruit). “De situatie dreigt voor duizenden Kortrijkzanen problematisch te worden en als stad willen wij niet zomaar toekijken hoe dat gebeurt.”

250.000 euro

Daarom richt Kortrijk het nieuwe Energiefonds op, als een van de eerste centrumsteden in Vlaanderen. Niet enkel om te genezen, maar vooral ook om te voorkomen. Vanaf 2022 wordt er 250.000 euro voorzien, waarvan ongeveer een derde van de federale overheid komt. “We kunnen financieel tussenkomen, maar we willen samen met de gezinnen ook onderzoeken hoe we facturen in de toekomst kunnen doen dalen”, zegt schepen De Coene nog. “Dat kan door het huidige energiecontract te herbekijken en te zoeken of er een betere optie is, bij dezelfde of eventueel en andere energieleverancier. Maar ook door de woning te gaan scannen op vlak van energieverbruik kunnen we de factuur lager krijgen. Sommige gezinnen zullen we daarnaast kunnen helpen bij het verkrijgen van andere sociale voordelen.”

Het Energiefonds focust op vijf pijlers, gaande van een onderzoek naar de energieleverancier met de hulp van het wijkteams en het team Energie van de stad, over voordelig groepsaankopen voor groene stroom en gas tot energiebesparende maatregelen die het verbuik naar beneden helpt. Gezinnen zullen ook begeleid kunnen worden bij een woningrenovatie en mogelijke financiële tegemoetkomingen, in samenwerking met W13 en Leiedal.

Infosessie

De Kortrijkse wijkteams gaan doelbewust en actief op zoek naar gezinnen in de stad en deelgemeenten die hulp kunnen gebruiken. “Alle uitgekantelde diensten, zoals bijvoorbeeld de brugfiguren in het onderwijs, worden daarvoor ingeschakeld”, legt de schepen van Sociale Vooruitgang uit. “Daarnaast organiseren we op woensdag 26 januari om 14 uur ook een infosessie in wijkcentrum Overleie waar alle vragen over energieverbruik en ons Energiefonds aan bod komen. Iedereen is daar welkom, dat is een belangrijke.”