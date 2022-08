Duizenden bezoekers vergapen zich in Yachtclub KYCN aan klassieke schepen

Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus vonden de Open Klassieke Schepen (OKS 2022) dagen plaats in de Yachtclub KYCN in Nieuwpoort. De organisatie lag volledig in handen van Roger Linthout, kapitein van het zeilschip Endlich, en zijn Endlich Team. Dit jaar was het de 20ste keer dat deze samenkomst van klassieke schepen plaatsvond.

Twintig jaar geleden hadden Roger Linthout, Paul Caeyenbergs en Chris De Keyser de klassieke schepen met thuishaven Nieuwpoort verenigd in de vriendengroep Klassieke Schepen Nieuwpoort (KSN). Na een Sail Parade in 2012, die financieel nogal duur uitviel, besloten de organisatoren om een statische show te organiseren met de bedoeling zoveel mogelijk bezoekers dicht bij de schepen te kunnen brengen. Zo ontstond de samenkomst op Ponton K van de KYCN elk jaar tijdens het weekend rond 15 augustus. Aanvankelijk waren het enkel schepen met thuishaven Nieuwpoort, maar de weerklank van dit maritiem evenement werd zo groot dat buitenlandse schepen ook vroegen om deel te nemen aan deze samenkomst.

Gigantische uitdaging

“Op die wijze waren er dit jaar schepen uit België, Nederland, Frankrijk en Engeland. Het is geen kwestie van het mooiste schip, maar ieder schip heeft een bijzondere en vooral historische geschiedenis die iedere bezoeker ten volle kon bekoren”, zegt Roger Linthout.

Het aantal bezoekers lag dit jaar rond de 4.000 personen op het ponton gedurende de twee dagen en zo’n 10.000 bezoekers langs de promenade. “Het organiseren van zulk evenement met slechts een drietal personen is een gigantische uitdaging”, aldus kapitein Linthout. “Daarbij mogen wij zeker niet de enorme steun van de KYCN vergeten. Deze club maakt ieder jaar de nodige ligplaatsen vrij om deze gasten te kunnen ontvangen en dit in volle zeilseizoen. Ook de stad Nieuwpoort draagt haar steentje bij door haar logistieke inbreng voor dit maritiem gebeuren. Iedereen die deelnam aan de organisatie van OKS 2022 wenst alle bezoekers te danken voor hun interesse en hopen dat ze in de komende jaren nog steeds zullen terug komen om die old ladies te bewonderen.” (PG)