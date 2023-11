Duizend kinderen in 23 scholen nemen deel aan voorleesproject ‘Luistervinken’

23 Oostendse scholen nemen deel aan het voorleesproject Luistervinken. Het project wordt al enkele jaren georganiseerd.

Voorleesvrijwilligers krijgen een opleiding in de bibliotheek en lezen op hun beurt voor aan de kinderen. “Op die manier kunnen we de kinderen op een laagdrempelige manier laten proeven van mooie verhalen”, zo duiden schepenen Bart Plasschaert (Cultuur) Maxim Donck (Ontmoetingscentra). Luistervinken slaat een brug tussen generaties, scholen, ontmoetingscentra en de bib. De deelnemende klassen krijgen het themaboek Heel Kevebrug kookt van Bibi Dumon Tak. Daarbij hoort een lesmap waarmee men nadien aan de slag kan in de klas. Het project kent ene groeiend succes: 7 ontmoetingscentra en 23 scholen nemen deel. Daardoor wordt bij ongeveer duizend kinderen deze maand voorgelezen door tientallen vrijwilligers.